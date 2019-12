​Capodanno anticipato Fantozziano al Cinema San Quirico di Firenze

Per concludere bene l’anno domenica 29 dicembre alle ore 20

Come nella migliore tradizione fantozziana per concludere bene l’anno Domenica 29 Dicembre alle ore 20.00 non poteva mancare un bel “capodanno anticipato” con il grande Paolo Villaggio (a pochi giorni dall’anniversario della sua nascita) con il suo “Fantozzi” primo capitolo della saga che dal 1975 ha fatto ridere milioni di noi con le scene del ragioniere più famoso d’Italia.

Tantissimi di voi lo hanno visto decine e decine di volte davanti alla tv di casa o al pc, ma chi di voi lo ha mai visto al maxi schermo di un cinema?

E per festeggiare il capodanno il più classico dei Menù della Megaditta:

- Salamino

- Tortellini con la Panna

- Zampone con le Lenticchie (so soldi)

- Macedonia con la Panna

il tutto accompagnato dalla terribile Acqua Bertier e dal Vino Rosso gentilmente offerto dal Visconte Cobram.

A fine film per citare un altro capolavoro del maestro "Lotteria di Capodanno" con in premio l'orologio da parete del Maestro Canello (in edizione limitata) e brindisi "anticipato" per tutti.

Evento Facebook >> https://www.facebook.com/events/475059429815127/