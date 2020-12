Capodanno: coprifuoco straordinario fino alle 7 del mattino

Lo prevede l'ultimo Dpcm governativo: in tutta Italia due ore in più di divieto di uscire di casa senza giustificati motivi

La notte di San Silvestro sta per arrivare e con essa finirà il 2020. L'anno nuovo, il 2021, inizierà all'insegna di un coprifuoco straordinario: dalle 22 di stasera giovedì 31 dicembre fino alle 7 del mattino seguente, venerdì 1 gennaio, non sarà consentito uscire di casa senza giustificati motivi. Lo prevede l'ultimo Dpcm governativo.

Un coprifuoco giustificato naturalmente, in questo periodo di pandemia da Coronavirus, per fare in modo che meno persone possibile stiano a giro e in contatto tra loro in queste ore così speciali.