Capitan Pezzella nuovo testimonial ANT

Oggi alle 11.30 nella sala stampa “Manuela Righini” è stato presentato German Pezzella come nuovo Testimonial ANT

Il capitano della Fiorentina German Pezzella è il nuovo Testimonial per la Fondazione ANT Italia Onlus a Firenze: “È motivo di orgoglio per me essere testimonial ANT . Noi calciatori veniamo spesso visti come degli esempi, ma io credo che i veri esempi, i veri eroi della vita quotidiana siano i volontari ANT che mettono tutta la loro passione e il loro cuore per aiutare chi soffre”. Il capitano dell’ACF ha deciso d’impegnarsi a promuovere i nuovi progetti di assistenza medico-specialistica domiciliari gratuiti e prevenzione oncologica che ANT, attiva dal ’95 in Toscana, porta avanti sul territorio nazionale con oltre 4.000 persone assistite gratuitamente ogni giorno e oltre 170.000 visite di prevenzione già realizzate.

Simone Martini Delegato ANT aggiunge: "La scelta di Germàn ci onora, perché avere al nostro fianco atleti che si sono sempre distinti per professionalità, passione e impegno rappresenta motivo di grande orgoglio. Insieme vorremmo promuovere i temi inerenti la prevenzione, la buona alimentazione, i buoni stili di vita e far conoscere l’attività ANT a favore dei sofferenti di tumore”.

Montata e girata dai grafici che collaborano volontariamente con la fondazione, nelle prossime settimane verrà presentata la nuova campagna pubblicitaria ANT con Pezzella protagonista.

Tutti i fondi raccolti sosterranno il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare oncologica gratuita offerta ai malati di tumore e alle loro famiglie in 10 regioni. Inoltre aiuteranno a portare avanti i progetti di prevenzione sostenuti sul territorio nazionale.

400 i professionisti che lavorano per la Fondazione ANT (medici, infermieri, psicologi, specialisti, operatori), ai quali si affiancano quasi 1.600 Volontari attivi nella raccolta fondi. La struttura sanitaria ANT in Toscana è composta da 10 medici, 6 infermieri e 4 psicologi.