Capannina, 90 anni portati alla grande

Il locale di Franceschi prepara una grande festa per il compleanno del 21 agosto. Sarà una estate ricca, intanto sabato arriva la dj Deborah Forti

La grande estate della Capannina di Franceschi è ormai alle porte. Per lo storico locale di Forte dei Marmi, colonna portante della movida e dell'intrattenimento by night della Versilia, questo sarà un anno speciale: la Capannina spegnerà infatti le 90 candeline di fronte al proprio pubblico . La data di questo importante traguardo è già stata fissata per il mercoledì 21 agosto . Molti gli ospiti che saranno presenti allo storico compleanno ma sul quale vige ancora uno stretto riserbo e verranno svelati, come da tradizione, con la classica conferenza stampa dal Patron Gherardo Guidi. Grandi ospiti anche per il nuovo venerdi notte della Capannina con l’inaugurazione fissata per il 14 giugno che prenderà il nome di "Ready For Forte”. Tanti gli ospiti che si esibiranno sul celebre palco durante l’estate 2019. Ad aprire i battenti sarà Fred De Palma. Il noto rapper torinese, seguitissimo su YouTube e sui social, inaugurerà infatti "Ready for Forte dei Marmi", la rassegna di appuntamenti dei venerdì d'estate che proseguiranno poi con un ricco parterre di ospiti provenienti dal mondo musicale e non solo. Classe 1989, Fred De Palma (nome d'arte per Federico Palana) ha debuttato nel panorama della musica a 18 anni dimostrando subito un vivo interesse per il freestyle e partecipando nel tempo a molti contest che gli hanno permesso, a soli 22 anni, di farsi già un nome nell'ambiente rapper italiano. Da allora ha vinto lo Zelig Urban Talent (nel 2011) e conquistato un terzo posto al programma Mtv Spalti alle spalle di Nitro e Shade. Tanti i successi ottenuti con i suoi album e con le tante collaborazioni che l'hanno visto al fianco di artisti come Moreno, Clementino, Shade, Marracash e le Donatella. Per questo primo grande evento sono disponibili i biglietti online di accesso prioritario dal sito www.liveticket.it o dal sito della Capannina www.lacapanninadifranceschi.com .

Per questo sabato di fine maggio sale l’attesa per la performance di un personaggio che sta facendo parlare molto di sé, Deborah Forti. Dj e produttrice Romana Deborah nasce artisticamente come attrice con una forte passione per la musica. Fin da giovanissima colleziona numerose esperienze sia nel cinema che nella televisione, studia danza parallelamente al percorso scolastico . Approda a m2o radio come social lady partecipando alle dirette radio e Sky Tv nel programma Music Zone di Amerigo Provenzano. Si presenta con la sua prima produzione discografica, un remake in chiave house del disco di Nancy Sinatra - Bang Bang , appena uscito e già ai primi posti in molte classifiche europeee. Deborah sul palco ha un'energia inedita per una dj jane, una selezione musicale dal sapore house ma con forti contaminazioni mainstream. Ad affiancare la bellissima Deborah Forti ci saranno, come ogni sabato il deejay resident della Capannina Charlie Dee e l’ormai di casa Dangerous Band, sempre molto apprezzata dal pubblico della Capannina Come ogni sabato , non potrà mancare la presenza al Piano Bar del mitico Stefano Busà. Un appuntamento che dura da molti anni e che ogni sera continua a sorprendere. La consolle sarà affidata come sempre all'intramontabile Stefano Natali. Dalle ore 21, all’interno del locale sarà attivo il ristorante guidato dallo chef Davide Romagnoli. Il servizio accurato e il sottofondo musicale sottolineano con delicatezza la vera protagonista del pre-discoteca. E dopocena, per tutti gli ospiti del ristorante, l’ingresso alla discoteca è incluso nel prezzo. Per qualsiasi informazione il servizio clienti della Capannina è disponibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 ai numeri 0584.80169 o 371.3799456 o anche via mail all’indirizzo info@lacapanninadifranceschi.com. Per seguire tutti gli aggiornamenti sugli eventi del locale è possibile scaricare la nuova App Capannina disponibile gratuitamente su App Store e Google Store , sul sito www.lacapanninadifranceschi.com o dalla pagina Facebook la Capannina Forte dei Marmi.