Cantieri sulla Fi-Pi-Li, il fronte caldissimo dell'estate 2019

Proseguono gli attacchi a distanza tra Stella (Forza Italia) e l'assessore regionale Ceccarelli: "Sulla riduzione del pedaggio sull'A11 per alleggerire il traffico non abbiamo strumenti per pretendere alcunché da Autostrade"

(DIRE) Firenze, 14 giu. - Tenere aperti 24 ore al giorno i cantieri della Fi-Pi-Li per i lavori di manutenzione, attualmente in corso, "a fronte dei rischi maggiori per gli operai e per gli automobilisti, porterebbe l'unico beneficio di ridurre la durata di un mese o poco più". Lo afferma l'assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Ceccarelli, tornando sulle polemiche per i disagi e le code innescate dalle opere di manutenzione avviate nei giorni scorsi nel tratto fra Montelupo e Ginestra fiorentina.

Le sue parole sono in gran parte una replica agli affondi del vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Stella (Forza Italia). L'assessore boccia anche l'idea di un rinvio dei cantieri a settembre: "Stiamo parlando di lavori che hanno una durata di 8 mesi, forse meno, proprio perché beneficiano della stagione estiva. Rinviare andando verso il cattivo tempo e una minore luminosità rischierebbe di allungare anziché di accorciare i tempi".

Su questo punto, però, Stella torna alla carica: "I numeri smentiscono l'assessore. I mesi estivi sono quelli in cui sulla Firenze-Pisa-Livorno circolano più veicoli rispetto agli altri mesi dell'anno. Lo dicono i dati forniti dalla stessa Regione.

Dunque le sue ironie sono decisamente fuori luogo".

Secondo i numeri riportati dal consigliere di minoranza nel 2018 nei tre mesi estivi sono circolati in media lungo la superstrada 28.200 veicoli contro i circa 25mila del quarto e ultimo trimestre dell'anno.

Un altro fronte di scontro è rappresentato dalla riduzione del pedaggio dell'A11 per alleggerire il traffico sulla Fi-Pi-Li. Con Ceccarelli che rimbrotta l'esponente di Fi: "Stiamo cercando di ottenere il massimo da Autostrade, ma non abbiamo alcuno strumento per pretendere alcunché. Se però Stella o altri hanno mezzi sconosciuti per convincere la società si facciano avanti: andremo insieme".