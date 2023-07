Cantiere Obraz fa scoprire cinque personaggi fiorentini

Appuntamenti per grandi e piccini. L'estate di Cantiere Obraz alla scoperta di Firenze con il cartellone “Urbano Fantastico”.

Giovedì 13 luglio 2023 alla BiblioteCaNova – Isolotto (Quartiere 4), in Via Chiusi a Firenze, alle 18,00 “Scoperte Mirabolanti: il cinema”. Un percorso condiviso fra gli attori di Cantiere Obraz e ragazzi alla scoperta delle grandi invenzioni recenti. Alle 19,30 “Fiorentini Fantastici: Filoteo Alberini”, creatore del primo cinema a Firenze. Testo di Riccardo Lestini. Con l’attore Paolo Ciotti. Prenotazione consigliata. Successo intanto l’11 luglio alla Quercia di Mantignano (Quartiere 4) per “Naturesimo: Piante e Acqua”. Il teatro incontra la scienza in un viaggio per conoscere il patrimonio arboreo fiorentino.

Con il contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Partecipazione Culturale - Edizione 2023. Tutto il progetto è stato cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020”.

Nel dettaglio: “Scoperte Mirabolanti” contiene cinque appuntamenti di animazioni e laboratorio fra teatro e scienza per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Il percorso, che alternerà racconti, esperimenti, giochi teatrali e riflessioni, ha lo scopo di educare ad un corretto uso della tecnologia e di favorire la conoscenza e la fantasia. Le scoperte sono la radio, il telefono, la corrente elettrica, la fotografia e il cinema.

“Fiorentini Fantastici” è composto da cinque urban walking o performance teatrale alla scoperta di cinque menti geniali fiorentine (o che hanno lavorato a Firenze), cinque scienziati, inventori, viaggiatori e sognatori che hanno reso grande l'immagine di Firenze nel mondo. Sono Antonio Meucci, Amerigo Vespucci, Filoteo Alberini, Margherita Hack e Giuseppe Poggi.

“Naturesimo” sono sei date con performance teatrale con musica presso gli “alberi monumentali - i giganti verdi” del patrimonio arboreo di Firenze. Introduzione scientifico/turistica della Dottoressa Gaia Bigiotti della Facoltà di Agraria e Scienze Naturali. Musiche di Erika Giansanti. Azioni teatrali e incontri che vogliono sensibilizzare grandi e piccini al rispetto del pianeta, con un particolare riguardo al mondo delle piante.

Fino a settembre 2023 Cantiere Obraz propone la sua estate con un pieno di appuntamenti culturali ed artistici diffusi ad ingresso gratuito nei 5 quartieri di Firenze alla scoperta della città.

Arriva “Urbano Fantastico”, grande contenitore di eventi con cui l’associazione culturale fiorentina di formazione e produzione teatrale si rivolge a grandi e piccini per conoscere Firenze attraverso tre principali iniziative, nell’ambito di Estate Fiorentina 2023: “Fiorentini Fantastici”, “Scoperte Mirabolanti” e “Naturesimo”, quest’ultimo al suo secondo anno di vita.

Lo spazio del teatro è tutta la città: è questa la linea artistica che Cantiere Obraz, ormai da qualche anno propone, in un susseguirsi di azioni, urban walking, performance teatrali, "invasioni" dei parchi e degli spazi dedicati alle giovani generazioni.

“Urbano Fantastico” è a cura di Cantiere Obraz, Inserito nel cartellone di Estate Fiorentina 2023. Informazioni generali - Ingresso gratuito a tutte le attività – Informazioni e prenotazioni 3281445127 telefono/Whatsapp o scrivendo a info@cantiereobraz.it.