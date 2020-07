Canada Goose inizia il viaggio nel footwear

L'azienda prevede lo sviluppo di una strategia globale per il lancio delle calzature, attraverso la nomina di Adam Meek, nuovo Direttore Generale di Calzature e Accessori (General Manager of Footwear & Accessories) e con alle spalle ruoli di leadership ricoperti per importanti brand quali Sperry, Nike e Lacoste Footwear

Canada Goose ha annunciato oggi la nomina di Adam Meek nel nuovo ruolo di Direttore Generale di Calzature e Accessori. Adam guiderà lo sviluppo e l'esecuzione della strategia globale per il lancio delle calzature dell'azienda, oltre a supervisionare la collezione di accessori del brand.

"Oggi, con tutte le azioni aziendali più importanti in atto e con la nostra strategia ben definita, non siamo mai stati più vicini a dare vita alla nostra visione a lungo termine per le calzature", ha affermato Dani Reiss, Presidente e CEO di Canada Goose. “Portare Adam a bordo è una parte fondamentale per rendere le calzature Canada Goose una realtà, che ci impegniamo a eseguire nel modo giusto, al momento giusto. Lo spirito imprenditoriale di Adam, la passione per le calzature e la profonda competenza nello sviluppo del prodotto e nella sua gestione globale lo rendono perfettamente adatto a questo nuovo ruolo".

Adam ha oltre 20 anni di esperienza nel settore calzaturiero globale, avendo ricoperto posizioni di leadership con importanti marchi globali tra cui Sperry, Nike e Lacoste Footwear. Più di recente, Adam ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President of Product presso Sperry – Wolverine Worldwide. In precedenza, Adam ha guidato la funzione di merchandising per le calzature Nike Sportswear per l'Europa occidentale e ha ricoperto il ruolo di Global Head of Category & Merchandising per Lacoste Footwear.

"La mia carriera nel settore dell'abbigliamento e delle calzature mi ha portato in Europa e in Nord America e ho visto di persona l'incredibile forza globale del brand Canada Goose", ha affermato Meek. "È un'occasione rara essere in grado di unirsi a un'azienda con una storia così ricca che ha ancora così tante opportunità da affrontare. Canada Goose è sinonimo di autenticità e funzionalità, credo abbia un'incredibile opportunità nel settore calzaturiero e sono entusiasta di unirmi al team e aiutare a definire e sviluppare questa categoria in un modo che nessun altro brand ha fatto prima. "Adam riferirà a Woody Blackford, EVP, Product, che è entrato a far parte dell'azienda nel novembre 2019 per guidare la strategia di prodotto globale.