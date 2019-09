Campo di Marte: un giovedì sera in rosa tra calcio e politica

Alle 19 allo stadio Franchi c'è Fiorentina-Arsenal di Champions League femminile, alle 21 al Mandela Forum Maria Elena Boschi sarà intervistata dalla direttrice de La Nazione Agnese Pini

Sarà una serata in rosa, tra calcio e politica, quella di oggi giovedì 12 settembre al Campo di Marte. Alle 19 è in programma l'attesissima sfida di Champions League femminile (andata dei sedicesimi di finale) tra la Fiorentina e l'Arsenal (arbitra Martincic I., Croazia). Una partita quasi proibitiva per le viola, la cui vittoria contro le biancorosse londinesi è data a 9 e più ma nel calcio mai dire mai. Tanto più che le ragazze di Cincotta potranno contare sull'apporto di un buon pubblico, favorito anche dall'ingresso gratuito (ma occorre registrarsi presso le biglietterie ufficiali o richiedere l'invito via internet).

La capitana, quell'Alia Guagni fiorentinissima che ha perfino rifiutato il Real Madrid per continuare a vestire il viola che si sente cucito addosso, ha preso un colpo in allenamento ma dovrebbe essere della partita mentre l'altra big italiana in squadra, Ilaria Mauro, sembra avere meno chances di recupero dal proprio infortunio.

Tra le curiosità, il debutto del brand Rinascente come back-shirt sponsor sulla maglia ufficiale della Fiorentina femminile proprio oggi. Rinascente sarà anche il primo Fashion Partner della femminile: vestirà le protagoniste viola in tutti gli appuntamenti istituzionali cui saranno coinvolte.

Appena finita la partita delle viola, chi vorrà potrà fare un salto poche centinaia di metri più avanti, in piazza Berlinguer davanti al Mandela Forum dove è in corso la Festa dell'Unità regionale. Alle 21 o poco più saranno ancora le donne protagoniste, con la deputata Maria Elena Boschi (già ministro nel Governo Renzi e sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Gentiloni) intervistata da Agnese Pini, fresca direttrice de La Nazione, dal 1 agosto 2019. Ad appena 34 anni, è la prima donna in 160 anni di storia del quotidiano fiorentino a dirigerlo e c'è attesa per l'incontro di stasera. Tra l'altro, entrambe sono toscane: Maria Elena Boschi di Laterina in provincia di Arezzo, Agnese Pini di Carrara.

Domani sera venerdì 13 settembre la chiusura della Festa dell’Unità con il sindaco Dario Nardella intervistato da Bianca Caterina Bizzarri.