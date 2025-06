Campionato della Bistecca a Mercatale Val di Pesa

San Casciano in Val di Pesa, 12 giugno 2025. La macchina del gusto, targata Mercatale Val di Pesa, sta per entrare in moto. Scalda i motori, anzi i bracieri in piazza Vittorio Veneto. Venerdì 13 e sabato 14 giugno dalle ore 19 si diffondono sapori e antichi segreti di cucina rurale nell'ambito della dodicesima edizione del Campionato della Bistecca, la due giorni dedicata alla Fiorentina nata dalla sinergia e dalla collaborazione fra le volontarie e i volontari della frazione mercatalina, il Comune, la ProLoco, ChiantiBanca e l’associazione San Casciano Classico. Si acquistano i tagli delle bistecche preferiti, direttamente presso le due macellerie locali, la macelleria Coop e la macelleria Tozzetti, per poi affidarli all’abilità che i mastri braciaioli del Chianti mostreranno ai fornelli. E’ questa la formula perfetta, ormai consolidata, di una manifestazione che da anni registra un numero crescente di buone forchette.

Migliaia di cittadini e visitatori che come nelle edizioni passate si accalcano in piazza per godere della possibilità di apprezzare e gustare la regina di Firenze. “Il tutto – rileva il sindaco Roberto Ciappi - in un contesto sociale, culturale, ambientale, autentico, avvolto dalle atmosfere paesane, dove il senso di comunità fa da guida e fonte di ispirazione alle iniziative collettive e alle esperienze di condivisione che coinvolgono e mettono all’opera decine di giovani e adulti, volontari per scelta e per passione”.

Il campionato della bistecca prende il via venerdì 13 alle ore 19 e sarà arricchito alle ore 21:00 dal concerto dei “Quarto Podere”. Il secondo appuntamento, previsto sabato 14, terrà allegra compagnia con la musica della Banda dei Fiati Sprecati, alle ore 20:00, e continuerà ad allietare la serata con Jack o Mino Dj Set alle ore 22:00.

La due giorni, in programma in piazza Vittorio Veneto, propone un ricco programma di performances culinarie. “Ampio spazio sarà dato alle dimostrazioni di preparazione e cottura della carne – precisa Giulia Belloni, consigliera comunale delegata alla Promozione del territorio, all’Associazionismo e agli Eventi - curate dai mastri braciaioli che riveleranno agli aspiranti l’arte e i segreti della cottura sulla griglia”. Il momento centrale del campionato alza il sipario sulla festa culinaria che metterà a tavola centinaia di piccoli e grandi mangiatori di bistecche provenienti da varie parti della Toscana e dell’Italia.

“La manifestazione – continua il sindaco Ciappi - è caratterizzata da un’ampia partecipazione della cittadinanza e dalla collaborazione dei macellai, dei commercianti e delle aziende locali”. Alla realizzazione dell’iniziativa collaborano le macellerie Coop e Tozzetti, le aziende agricole del territorio, i negozi e le associazioni di Mercatale, l’Associazione Chianti Classico.