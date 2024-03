Campionati Italiani della Geografia: presente l'IGM

“Sabato 23 marzo a Carrara la premiazione dei Campionati Italiani della Geografia”

Sabato 23 marzo , presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Zaccagna- Galilei” di Carrara (viale xx settembre 116), si svolgerà la cerimonia di premiazione dei Campionati italiani della Geografia. La manifestazione inizierà alle 10 per concludersi alle 13.

Saranno presenti la Sindaca di Carrara, Serena Arrighi, la dirigente scolastica dell’I.I.S. “D. Zaccagna”, Ilaria Zolesi, il Presidente della Provincia di Massa e Carrara, Gianni Lorenzetti, il Comandante dell’Istituto Geografico Militare, Gen. Massimo Panizzi, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, Laura Canale, del Festival delle Geografie di Levanto, i rappresentanti dei Parchi Nazionali dell’Appennino tosco-emiliano, delle Cinque Terre e del Parco Regionale delle Alpi Apuane insieme a tanti altri ospiti. Coordinerà i lavori Riccardo Canesi, ideatore ed organizzatore dei Campionati.

Prima della premiazione il colonnello Claudio Panizzi, dell’I.G.M. interverrà sul tema “I .G.M., custode del sapere geografico ”. Quest’anno i Campionati, oltre ai classici quesiti online e al Premio per miglior video hanno visto introdotta una nuova gara che è il concorso fotografico “Sostenibilità: sogno o realtà” . I premi sono intitolati a otto persone che gli organizzatori hanno voluto ricordare per il loro alto contributo offerto alla geografia, alla scuola e alla città di Carrara. Sono i professori Berardo Cori, Ubaldo Formentini, Antonella Primi, Antonio Scarpone, Paola Copello, i tecnici Adolfo Masetti, Fabrizio Lazzini e l’arch. Claudia Bienaimè, recentemente scomparsa. Alla premiazione parteciperanno i loro familiari, amici e colleghi. Tra i premiati in presenza sono previste scolaresche da tutta Italia (Napoli, Trento, Arezzo, Carpi, Parma, Lucca, Reggio Calabria, Teramo,Udine). Gli altri saranno collegati online.

I Campionati, da sempre, sono patrocinati dalla Regione Toscana.