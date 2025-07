Calici di Stelle: in tutta la Toscana occhi all’insù con il calice

Torna anche in Toscana l’appuntamento con Calici di Stelle, l'evento promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana che quest'anno si svolgerà con iniziative nelle tante cantine del territorio nell’arco di tempo dal 25 luglio al 24 agosto. Un mese nel cuore delle notti più calde dell’anno da vivere in compagnia alla scoperta del territorio e delle eccellenze, a partire proprio dalle cantine e dai loro vini. Anche quest’anno le aziende di MTV Toscana hanno dato vita a un cartellone di iniziative pensate per i tantissimi appassionati, anche più giovani che si troveranno in Toscana per vivere in un contesto unico una o più notti speciali e poter godere della meravigliosa natura del territorio con eventi pensati e tagliati su misura anche per bambini e famiglie in vacanza.

«Calici di Stelle come Cantine Aperte è ormai il “marchio” del Movimento Turismo del Vino – spiega Anastasia Mancini, presidente di MTV Toscana – anche per quest’anno abbiamo chiesto alle nostre cantine di pensare appuntamenti originali e adatti a tutte le età, a tutti i tipi di appassionati che si ritroveranno in cantina a festeggiare l’estate con il vino, e in molti casi anche il cibo, le notti estive».

Notti di stelle, di vino, di picnic dal tramonto e anche di pizza italiana

Dal Chianti Classico alle terre del Chianti, da Montalcino a Montepulciano, da San Gimignano alla Val d’Orcia, ma anche la costa maremmana fino a Carmignano, tantissimi i programmi in tutti i territori del vino toscano che le cantine che hanno aderito hanno messo in piedi per accogliere i turisti nelle notti d’estate. Dagli aperitivi al tramonto, passando per le cene in vigna, dai picnic ai barbecue party. Poi non mancheranno degustazioni insieme agli astronomi professionisti per vedere da vicino stelle e pianeti mentre si degusta un vino.

Poi safari in vigna a caccia di selfie e abbinamento vino profumi d’autore. Senza dimenticare la pizza, che è il tema del 2025 lanciato dal Movimento Turismo del Vino grazie all’accordo con AVPN, l’Associazione Verace Pizza Napoletana che, da oltre 40 anni, promuove e tutela nel mondo la pizza napoletana con oltre 1000 pizzerie in ben 61 Paesi. I programmi delle aziende sono pubblicati sul portale ufficiale.

Tenuta di Nozzole

Un’esperienza unica per tutti gli amanti del buon vino in un posto magico immerso tra vigne e ulivi, vini pregiati, sapori autentici e cielo stellato nella storica Tenuta di Nozzole, sulle colline di Greve in Chianti. Le Tenute Folonari rappresentano un’eccellenza della tradizione vitivinicola e regalano un’esperienza unica in cui si potrà vivere il sogno toscano in tutte le sue sfumature e degustare liberamente più di 10 etichette tra le più rappresentative dell’azienda Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute.

Ad accompagnare i calici ci sarà l’Antica Macelleria Cecchini, che curerà l’aperitivo e la cena con grigliata di carne a vista, per un’esperienza gastronomica in perfetto stile toscano. La serata si svolgerà il 10 Agosto 2025, con inizio alle ore 19.00, sulla terrazza panoramica che si affaccia sui vigneti della Tenuta di Nozzole per ammirare il tramonto e si protrarrà fino a mezzanotte sotto il cielo stellato di San Lorenzo.

A rendere il momento ancora più speciale e unico, la presenza di Giovanni Folonari, Presidente dell’azienda, che per l’occasione aprirà un’annata storica de Il Pareto 2003 Toscana IGT, per brindare insieme alla notte di San Lorenzo. A scaldare e rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, il sottofondo musicale con selezione in vinile di Simone Baga DJ e la presenza degli esperti della “Associazione Astrofili Fiorentini” che accompagneranno gli ospiti alla scoperta delle costellazioni e della luna. Durante la serata un fortunato ospite verrà premiato con una bottiglia in grande formato di una delle etichette più significative dell’azienda.