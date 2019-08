Calendario serie A femminile: per le viola subito il derby

Trasferta a San Gimignano contro il Florentia il 14 settembre per le ragazze di Cincotta

La Viola esordirà nella Serie A 2019/20 a San Gimignano contro il Florentia: sarà questo il primo match di Campionato per la squadra di Mister Cincotta, in programma in trasferta il 14 settembre. Il debutto casalingo è rimandato di una settimana, il 21 settembre, contro l'AS Roma: subito quindi un big match per il pubblico del Bozzi

Nessuna partita è facile in realtà, ma da segnare sull'agenda sono sicuramente la 5° giornata contro il Milan (primo scontro al Bozzi il 2 novembre) e l'8° giornata per la supersfida contro la Juventus (andata a Torino il 30 novembre 2019, ritorno a Firenze il 18 aprile 2020). Match di chiusura - 12° giornata - contro l'Orobica Bergamo.