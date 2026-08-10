Caldo record nei musei di Firenze

Il sole picchia senza sosta sulle pietre dei lungarni e l’unica salvezza sembra essere il portone monumentale di un museo civico: un rifugio fatto di ombra e capolavori senza tempo. Ma una volta varcata la soglia, l’illusione si dissolve in un’afa irrespirabile. Invece del refrigerio, ci si scontra con un’aria densa e sale che sfiorano i quaranta gradi.

L’emergenza caldo nei musei civici fiorentini non è una fatalità climatica, ma una crisi di gestione e sicurezza che svela un abisso tra il palazzo e la polvere delle sale. È il sintomo di una diserzione di responsabilità politica che mette a rischio non solo la conservazione del patrimonio, ma la salute stessa di chi lo custodisce.

La commissione consiliare dedicata al tema oggi ha messo a nudo uno scollamento drammatico. Nonostante la gravità della situazione, i membri della Giunta hanno scelto la via della latitanza, lasciando che fossero i dirigenti tecnici a incassare i colpi e le legittime rimostranze sindacali. Un atto di scarico di responsabilità che Francesco Grazzini, capogruppo di Italia Viva, ha denunciato: «Tecnici mandati in trincea, ma dalla politica nessuna risposta».

Questa assenza non è solo una sgrammaticatura istituzionale. Senza la presenza della Giunta, la discussione su un tema che riguarda decine di lavoratori diventa monca. È impossibile affrontare criticità strutturali che si trascinano da anni se chi detiene il potere decisionale rifiuta di metterci la faccia, delegando la gestione di una crisi di salute pubblica a chi può solo applicare procedure, ma non cambiare le visioni.

Il quadro economico sollevato da Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune) delinea un’ingiustizia sociale e finanziaria. Mentre il Comune di Firenze batte cassa, i servizi essenziali sembrano non beneficiare di questo afflusso record di denaro.

Rincari : Dal 1° febbraio 2026, il biglietto di Palazzo Vecchio è schizzato a 18€. Ancora più grave è il raddoppio delle tariffe per studenti al Museo Novecento, passate da 4,50€ a 9€: un colpo diretto al diritto allo studio e alla cultura.

Dal 1° febbraio 2026, il biglietto di Palazzo Vecchio è schizzato a 18€. Ancora più grave è il raddoppio delle tariffe per studenti al Museo Novecento, passate da 4,50€ a 9€: un colpo diretto al diritto allo studio e alla cultura. Il Tesoretto Sommerso : Nel 2025, la tassa di soggiorno ha fruttato ben 82,1 milioni di euro. Eppure, mentre si tartassano i visitatori, le verifiche comunali sugli studentati privati — che spesso operano come ostelli di lusso — sono ferme a un 0,19% del riscosso. Solo 4 strutture su 10 pagano regolarmente, lasciando un buco milionario nelle tasche della città.

Nel 2025, la tassa di soggiorno ha fruttato ben 82,1 milioni di euro. Politica: il centrosinistra ha approvato una delibera di Fratelli d’Italia per dirottare i proventi del turismo verso la sicurezza urbana e il ciclo dei rifiuti, inclusi gli straordinari della polizia municipale. Zero euro vincolati alla manutenzione climatica dei musei.

Non stiamo parlando di offrire un "piacevole rinfresco" ai turisti, ma di rispetto della legge. All'interno di sale che raggiungono i 40 gradi, il Decreto Legislativo 81 del 2008 sulla sicurezza sul lavoro viene calpestato. La gravità dei fatti è documentata:

L'estate dei malori : Nell'estate 2025 si è toccato il fondo con ben cinque ambulanze chiamate in un solo giorno. Nonostante l'allarme, l'estate 2026 è arrivata senza soluzioni, se non "rinfrescatori" che finiscono per disperdere calore nelle sale stesse.

Nell'estate 2025 si è toccato il fondo con ben cinque ambulanze chiamate in un solo giorno. Nonostante l'allarme, l'estate 2026 è arrivata senza soluzioni, se non "rinfrescatori" che finiscono per disperdere calore nelle sale stesse. Responsabilità : La Sindaca, nel suo ruolo di Autorità Sanitaria Locale, sta fallendo il mandato di protezione verso i lavoratori. I Documenti di Valutazione dei Rischi sono stati aggiornati per il rischio termico come previsto dalla normativa?

La Sindaca, nel suo ruolo di Autorità Sanitaria Locale, sta fallendo il mandato di protezione verso i lavoratori. Violazione delle Ordinanze: Mentre la Deliberazione della Giunta Regionale 806 del 2025 raccomanda misure preventive drastiche per gli ambienti non climatizzati, a Palazzo Vecchio e Santa Maria Novella si continua a operare in condizioni di "comune inadempienza".

Di fronte a questo scenario, le strade proposte divergono tra il pragmatismo radicale e la speranza nel dialogo burocratico:

Il Vincolo del 6% (Proposta Palagi): Destinare strutturalmente 5 milioni di euro l'anno (pari al 6% della tassa di soggiorno) a un fondo per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento climatico, rendicontato intervento per intervento. Risorse certe per smetterla con i rimedi a costo zero. Il Disciplinare degli Appalti (Proposta Barbieri): Creare un "disciplinare" per fissare standard di qualità negli appalti (MUS.E e REAR) e istituire un tavolo di confronto permanente per monitorare l'applicazione delle regole e prevenire l'insorgere di nuove emergenze.

La tutela di chi garantisce ogni giorno l'apertura e la sicurezza dei nostri musei è la vera "valorizzazione del patrimonio".