Caldo a Firenze, bollino rosso domani e sabato 1 agosto

Estesa l'allerta che per oggi resta "arancione"

Caldo da “bollino rosso” previsto a Firenze non solo domani ma anche sabato 1° agosto. Lo annuncia il nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della salute, che conferma anche l’allerta arancione per oggi.

Il codice rosso previsto per domani e dopodomani è il terzo livello di allerta in una scala che va da zero a tre. Sabato la temperatura massima percepita dovrebbe raggiungere i 39 gradi.