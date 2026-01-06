Calcio, morto a 85 anni il giudice sportivo Tosel

“La scomparsa del giudice Gianpaolo Tosel ci addolora profondamente. È stato una figura di grande rigore, equilibrio e competenza, che ha servito con serietà e senso delle istituzioni il mondo del calcio italiano". Così il Presidente della Lega Calcio Serie A Simonelli, che prosegue: "Il suo lavoro, spesso silenzioso ma fondamentale, ha rappresentato un punto di riferimento per l’intero sistema sportivo, in un ruolo delicato come quello della giustizia sportiva. A nome della Lega Calcio Serie A, esprimo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia, ricordando con gratitudine il contributo che il giudice Tosel ha dato al nostro sport”.

Tosel aveva 85 anni.