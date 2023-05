Calcio: il Certaldo promosso in Serie D, 2023 anno magico

CERTALDO – Il 2023 si conferma un anno di grandi successi sportivi per Certaldo. Infatti, a poche ore di distanza dalla vittoria dello scudetto del Napoli, allenato dal certaldese Luciano Spalletti, è arrivata un’altra grande notizia: la squadra di Ramerini dell’A.S.D. Calcio Certaldo vola in serie D.

Nonostante il settimo posto in classifica, infatti, i viola conquistano la promozione grazie alla vittoria del campionato del Campobasso nel proprio campionato di Eccellenza in Molise. Questo risultato è il frutto del percorso nella Coppa Italia di Eccellenza, che ha vinto e dove ogni anno viene messo in palio un posto nel massimo campionato dilettantistico per la vincente della competizione. Dato che le altre tre finaliste (San Marzano, Cast Brescia e Campobasso appunto) hanno vinto i loro rispettivi campionati di Eccellenza, il posto è andato alla quarta finalista: il Certaldo.

"Un risultato storico - ha detto il sindaco Giacomo Cucini -, il miglior riconoscimento per la grande passione che la società ha sempre messo in campo. Questa è la dimostrazione che con impegno, costanza e dedizione si possono ottenere successi importanti. Complimenti ai ragazzi, all'allenatore e a tutte le persone che, anche in maniera volontaria, hanno contribuito alla realizzazione di questo traguardo".

“Dobbiamo davvero fare un grande applauso al Certaldo Calcio per essersi guadagnata un posto in serie D – ha aggiunto l’assessore con delega allo sport Jacopo Arrigoni -. Questa società pochi anni fa ha rischiato di retrocedere dalla prima categoria, mentre oggi si trova a celebrare una promozione. Un percorso eccezionale, che probabilmente non ha eguali in Italia e che è frutto di programmazione sportiva, serietà nella gestione e degli investimenti che sono stati fatti, anche nelle infrastrutture”.