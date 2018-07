Caccia: da domani la consegna dei tesserini per la nuova stagione venatoria

Ecco cosa occorre per il ritiro

A partire da domani - mercoledì 1 agosto - si potranno ritirare i tesserini per la stagione venatoria 2018/2019.



A Castelfiorentino i tesserini venatori si ritirano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (piano terra Palazzo Comunale) durante il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (chiuso sabato 25 agosto) e - dal 1 settembre - anche i pomeriggi di martedì e giovedì (ore 16.00-18.00).

Per ritirare i tesserini occorre presentare la seguente documentazione: licenza di porto di fucile per uso caccia; allegato alla licenza di caccia (tesserino giallo); ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale; ricevuta versamento della tassa concessione governativa; ricevuta di versamento per gli ATC; tagliando dell'avvenuta riconsegna del tesserino della stagione precedente.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico svolge tale servizio in contemporanea con altri di sua competenza e pertanto non è possibile il rilascio di più tesserini al momento della presentazione della documentazione da parte dell'utente. Sarà cura degli operatori URP contattare il richiedente per il successivo ritiro.

Per informazioni: URP 0571.686341; urp@comune.castelfiorentino.fi.it.



A Montelupo Fiorentino sono disponibili presso l'Ufficio Unico i tesserini venatori per la stagione di caccia 2018/2019. Per il ritiro è necessario presentare: licenza di porto d'armi per uso caccia; ricevuta di versamento della tassa regionale per l'esercizio venatorio; ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa; allegato alla licenza di caccia (tesserino giallo).

Il tesserino dell'anno venatorio precedente potrà essere riconsegnato al ritiro del nuovo e comunque non oltre la data del 31 agosto di ciascun anno.

Non è indispensabile presentarsi di persona. Il tesserino venatorio può essere ritirato anche da altri, purché in possesso della documentazione dell'interessato. La consegna avverrà negli orari di apertura dell'Ufficio Unico che per il mese di agosto saranno i seguenti: lunedì,mercoledì,venerdì 08:00 / 13:00, martedì e giovedì 08:30 / 14:30



Il Comune di Empoli informa che i tesserini di caccia per la stagione venatoria 2018/2019 sono disponibili all’Urp, per il ritiro, da domani, mercoledì 1 agosto. L’Ufficio Relazioni al Pubblico, fino a sabato 25 agosto 2018, osserva l’orario di apertura al pubblico estivo: dal lunedì al venerdì 8-13.30 e sabato 8.30-12. Da lunedì 27 agosto, torna in vigore l’orario invernale: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30, martedì e giovedì dalle 8 alle 18.30 orario continuato, sabato dalle 8.30 alle 12. La scheda informativa con tutti i dettagli è online.