But Ataf perde gasolio, due scooterisfi cadono

Leggere ferite medicate al pronto soccorso

Un bus che perde gasolio e due scooter finiscono a terra senza gravi conseguenze per i conducenti.

L’episodio è accaduto oggi intorno a mezzogiorno. Un bus Ataf in servizio sulla linea 20 per un guasto ha iniziato a perdere gasolio: una lunga scia da via della Dogana fino a via Santo Stefano in Pane dove il mezzo è stato fermato da una pattuglia di motociclisti della Polizia Municipale.

Il mezzo è stato quindi rimorchiato dall'assistenza meccanica ATAF fino al deposito. Viste le alte temperature il gasolio si è progressivamente asciugato non creando problemi fino a via Celso. Qui, all’incrocio con via Mercati, si è invece formata sulla strada una chiazza di gasolio che ha provocato la caduta di due scooter. I due conducenti sono stati medicati al Pronto Soccorso per lievi ferite.