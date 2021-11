Bus a Firenze: autisti malati o senza green pass, saltati 12 turni

Firenze, 9 novembre - "E' inaccettabile che a Firenze gli autobus saltino le corse per mancanza di autisti. Ieri sono saltati dodici turni in città e provincia in quanto sei guidatori erano assenti per malattia e altrettanti perché sprovvisti di green pass. Non è possibile che a pochi giorni dal subentro di Autolinee Toscane ad Ataf i problemi di carenza di organico non siano ancora stati risolti, e che gli utenti del trasporto pubblico debbano rimanere inutilmente in attesa alle fermate". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"La nuova società che gestisce il servizio di trasporto pubblico regionale assicura che sono state fatte assunzioni sia a tempo determinato che interinale - osserva Stella - e noi non mettiamo in discussione questi fatti. Siamo vicini agli autisti, che fanno un lavoro duro e usurante. Evidentemente questo piano di assunzioni non è sufficiente. Non basta dire che il problema è ridimensionato rispetto a prima. I problemi per i cittadini restano, e a questi occorre dare una risposta certa. Nel 2021 non è pensabile che uno vada alla fermata del bus convinto di prendere il mezzo nel giro di pochi minuti, e trovarsi ad aspettare oltre mezz'ora".