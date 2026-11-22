Domenica 8 novembre nella cornice di Rivoire in Piazza della Signoria a Firenze torna il grande Burraco benefico, una serata speciale che unisce lo spirito ludico, l'intrattenimento e la beneficenza.

L'iniziativa fa parte del circuito virtuoso creato dal Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico, molto noto in Toscana per il sostegno ad associazioni territoriali che si occupano di problematiche sociali, e sostiene in questa occasione l'Associazione Gabriele Borgogni ETS, realtà d'eccellenza fondata a Firenze che da oltre vent'anni si occupa di sicurezza stradale, educazione nelle scuole e supporto psicologico, legale e medico alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari.

Al centro della serata il progetto Mai più soli, che offre supporto psicologico gratuito ai familiari delle vittime di incidenti stradali e agli operatori della Polizia Municipale che si trovano a gestire eventi ad alto impatto emotivo. Il servizio prevede interventi individuali e di gruppo, pensati per accompagnare le persone nel superamento del trauma.

La presidente Valentina Borgogni saluterà i partecipanti ricordando l'amatissimo fratello Gabriele, che perse la vita a soli 19 anni in un tragico incidente, travolto da un'auto il cui conducente era ubriaco.

Il programma della serata si aprirà alle ore 18.30 con un raffinato welcome drink di benvenuto, in un'atmosfera sofisticata e rilassante affacciata su Palazzo Vecchio.

A seguire prenderà il via la competizione sotto la supervisione del direttore di gara Domenica Giuliani, articolata in quattro turni di gioco tutti con movimento Mitchell.

Dopo il primo turno sarà servita la cena, quindi la sfida riprenderà alle ore 21 con altri tre turni.

In palio prestigiosi premi offerti dai partner d'eccezione come i preziosi della Gioielleria Grassi, i vini di Panzanello Chianti Winery, le creazioni de Il Bijou Firenze di Alessandra Currini e una cena sofisticata e creativa di Kizuna Taste.

I posti per partecipare al torneo sono limitati e soggetti a prenotazione obbligatoria per garantire gli standard della splendida location.

Per informazioni e prenotazioni messaggi WhatsApp al numero 340 3424434.