Buca Ravenna: nel video su Facebook il passaggio della Municipale

Mostrano la buca sull'asfalto nella quale sono presenti le grate di un tombino e passa la Polizia Municipale

I cittadini segnalano le condizioni dell'asfalto sulla rotonda di piazza Ravenna, sulla riva sinistra dell'Arno verso la zona di Gavinana.

Mentre riprendono la fossa nella quale finiscono gli pneumatici delle vetture in transitano passa anche una volante, che non si ferma.

Il video finisce su Facebook dove non mancano le reazioni da parte degli utenti del social.



"Guardate la profondità della fossa.. c'è anche il ferro. Siamo alla follia" esclamano gli autori delle riprese.

A colpire è però il passaggio della Polizia Municipale che riceve la segnalazione ma non si ferma.



"L'avete vista la buca?" "..." "Ma magari metteteci una transenna" esclamano gli autori del video che riportano con "l'ho vista, l'ho vista" la risposta ricevuta dagli agenti.