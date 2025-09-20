Bright Night 2025: anteprima regionale a Firenze

Saranno i ricercatori e le ricercatrici di tutta la Toscana ad aprire Bright 2025 a Firenze, con l’anteprima che vede riunite insieme le Università e gli enti toscani. L'appuntamento è con Bright Ones: prospettive di inclusione dalla ricerca, che si terrà in sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati dalle ore 10 alle ore 12.

A partire dal tema di Bright 2025, One, dedicato all’inclusione come valore fondante di una scienza che si prende cura delle persone, delle relazioni, dei territori, dell’ambiente, l’incontro sarà un momento di confronto e di incontro fra il mondo della ricerca e realtà come il COSPE e la Cooperativa Mare Laboratorio che operano sui temi dell’inclusione. Modera la giornalista Chiara Brilli, direttrice editoriale di Controradio. L’incontro è aperto al pubblico.

L’Università di Firenze “tira la volata” a BRIGHT-NIGHT con tre appuntamenti fra ricerca, divulgazione e performance, in programma dal 22 al 25 settembre al Cinema La Compagnia (via Cavour 50/r).

Lunedì 22 settembre (ore 21) – Innovazione, benessere e diritti: le sfide della ricerca in un mondo che cambia: talk condotto da Emanuele Menietti e Beatrice Mautino de Il Post, con la partecipazione dei ricercatori Luigi Burroni, Micaela Frulli, Matteo Galletti, Antonio Lauria, Erik Longo, Linda Vignozzi, Maria Paola Monaco, Emanuele Pace, Maria Ranieri, Fabio Togni, Francesca Tosi e Daniele Vignoli. Fra i temi trattati, il diritto internazionale, l’inclusione e l’invecchiamento attivo.

Martedì 23 settembre (ore 21) – Rigenerare il presente: scienza e comunità per un futuro sostenibile: talk/concerto con interventi dei ricercatori Unifi Lorenzo Berzi, Francesco Ferrini, Claudio Lubello, Camilla Perrone e Rosa Romano, alternati alle esibizioni musicali della Gaudats Junk Band, formazione che utilizza strumenti realizzati interamente con materiali di riciclo, spaziando dal funk al soul, dal reggae al pop.

Mercoledì 24 settembre (ore 21) – Ecosistemi di-Versi. Voci per l’ambiente: competizione di poesia performativa (poetry slam) sul tema della biodiversità. Quattro poeti improvvisatori si sfideranno sul palco con esibizioni di massimo tre minuti, davanti a una giuria composta dal pubblico, che sarà poi chiamato a improvvisare a sua volta. La serata è realizzata in collaborazione con il collettivo Ripescati dalla piena.

“Questo romanzo è un corridoio su cui si affacciano tante porte chiuse. Porte tutte uguali, con dietro persone tutte diverse” anticipa lo scrittore Marco Malvaldi riferendosi al romanzo Polvere di gesso di Fabrizio Falchi appena uscito in libreria per le edizioni Homo Scrivens e inserito nella collana diretta da Serena Venditto, Gatti neri e vicoli bui. Il volume sarà presentato venerdì 26 settembre 2025 alle ore 18 all’Auditorium del CNR Area della Ricerca di Pisa, nell’ambito della Bright Night, la notte europea dei ricercatori. Modera Chiara Spinelli, intervengono Serena Venditto e Marco Malvaldi.

L’autore è ricercatore del CNR di Pisa dove si occupa di intelligenza artificiale ed è responsabile del gruppo di ricerca in Computer Vision e Deep Learning. Appassionato di musica, è al suo esordio letterario.

“Ho scelto di scrivere un romanzo perché la letteratura che amo non affronta certi temi che mi stanno a cuore. Tra questi, la vita nei centri di ricerca, in particolare l’Area della Ricerca del CNR di Pisa, che è la più grande d’Italia. Nonostante le sue dimensioni e la sua importanza, il CNR è poco rappresentato nella letteratura, nelle serie e nei film”, spiega Falchi che sceglie come protagonista proprio un ricercatore, Luigi Fucini, che si occupa di intelligenza artificiale presso il CNR.

Fucini vive immerso nella musica, che sente come parte del suo inconscio. Un giorno, Linda, collega precaria specializzata in mondi virtuali, sceglie Jeremy dei Pearl Jam come testamento del proprio suicidio. Luigi non riesce ad accettare né quella morte né l’uso di quella canzone che per lui ha significati profondi e personali. Spinto più dai suoi fantasmi che da dubbi concreti, inizia a scavare nella vita di Linda: il suo superiore, i colleghi più stretti, gli studenti, i soci in una startup, gli amori svaniti...

In un mondo sull’orlo di una trasformazione, innescata dalle ripetute scoperte nel campo dell’intelligenza artificiale, la ricerca della verità si trasforma in un viaggio lungo il sottile confine tra realtà e apparenza.