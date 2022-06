Branduardi a Fiesole giovedì 30 giugno

A pochi mesi dall’uscita dell’autobiografia “Confessioni di un malandrino”, Angelo Branduardi torna a calcare le scene, stavolta con una formula particolare, insieme a Fabio Valdemarin con uno spettacolo intitolato “Camminando Camminando in due’. Appuntamento giovedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole (ore 21,15), nell’ambito dell’Estate Fiesolana.Inizio ore 21,15. Biglietti posti numerati 28,75/40,25 euro. Prevendite online su www.estatefiesolana.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).Non solo il violino e le chitarre di Branduardi, quindi, ma anche il pianoforte, l’organo, le tastiere, la tromba di Fabio Valdemarin, pianista di formazione classica e polistrumentista con tendenza a divagazioni pop e jazz, già al fianco di Vanoni, Mannoia, Lavezzi, autore di musiche di scena per Arturo Brachetti e Vanni de Luca, tra gli altri.“La presenza di Fabio è stimolante – spiega Angelo Branduardi - e la collaborazione con lui mi incuriosisce molto.

La mia intenzione è quella di reinventare i brani che eseguiremo in concerto, smontandoli alla ricerca del nucleo essenziale e rimontandoli con nuove soluzioni.Eseguiremo brani famosi e brani meno conosciuti, ma non mancheranno i miei ‘classici’ e sono sicuro che chi ha già goduto del duo negli anni passati, ritroverà lo stesso spirito con nuove soluzioni e spero che chi affronterà per la prima volta questa esperienza, ne possa uscire arricchito, portando con sé qualcosa di me e della mia musica.Potrò contare sul pianoforte, l’organo, le tastiere e la tromba di Fabio oltre che, naturalmente, sulle mie chitarre e sul mio violino.

Resto però fedele alla mia idea del ‘meno c’è, più c’è’ presentando un concerto acustico, alla ricerca delle emozioni più profonde e della immediata comunicazione tra musicista e pubblico.Con l’arrivo della nuova stagione, camminando, camminando, riprendo il mio viaggio in musica: un viaggio che ormai non si ferma più, ma prosegue “ad libitum” cercando nuove soluzioni, tappa dopo tappa…”.ESTATE FIESOLANA 2022 – Organizzata da Prg e Music Pool unitamente al Comune di Fiesole, Estate Fiesolana 2022 è realizzata con il contributo di Comune di Fiesole e Fondazione CR Firenze, con il sostegno di Dorin, Bibi Graetz, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Il Salviatino e Sammontana.

ANGELO BRANDUARDI
Giovedì 30 giugno 2022 – ore 21.15
Teatro Romano – via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

