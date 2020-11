Borgo Santa Croce diventa pedonale

Modifiche anche in via Magliabechi. La decisione della giunta comunale al termine dei lavori di riqualificazione

Si amplia l’area pedonale di piazza Santa Croce. È quanto ha deciso la giunta approvando ieri una delibera presentata dall’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti a cui farà seguito i provvedimenti degli uffici tecnici. In concreto diventeranno pedonali Borgo Santa Croce e il tratto di via Magliabechi tra questa strada e la piazza. Si tratta in entrambi i casi di una pedonalizzazione di tipo B, quindi con accesso consentito a una serie di veicoli autorizzati.

“Borgo Santa Croce è stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione - sottolinea l’assessore Giorgetti - che ha interessato prima i lavori sui sottoservizi e poi la posa del nuovo lastrico e l’ampliamento dei marciapiedi. E proprio per migliorare la frizione da parte dei pedoni e nell’ottica di una maggiore vivibilità di questa strada a due passi da piazza Santa Croce, adesso arriva la pedonalizzazione che si completa con l’arredo urbano: saranno infatti collocate delle fioriere come in lungarno Acciaiuoli”. L’area pedonale di tipo B si allargherà anche alla porzione di via Magliabechi adiacente a piazza Santa Croce.

Contestuale a questo provvedimento scatteranno alcune modifiche in via Magliabechi e in Borgo Santa Croce necessari a garantire una efficiente circolazione nella zona. In concreto Borgo Santa Croce cambierà di senso con ingresso da via Magliabechi e uscita su via dei Benci (ovviamente per gli autorizzati). Di conseguenza in via Magliabechi sarà istituito un doppio senso di marcia tra Borgo Santa Croce e Corso Tintori.