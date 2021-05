Borgo San Felice: una Spa nell’iconico resort toscano

Borgo San Felice, il Relais & Châteaux a cinque stelle immerso nella campagna toscana del Senese di proprietà del Gruppo Allianz, sceglie CODAGE per offrire trattamenti e prodotti personalizzati presso The Botanic Spa.

Pioniere nella creazione di esperienze su misura, CODAGE arriva per la prima volta in Italia per integrare la proposta di Borgo San Felice con una nuova linea di trattamenti per il viso e per il corpo fondata sull’idea di ultra-personalizzazione. Un soggiorno nel borgo toscano diventa così anche una pausa per ascoltare la propria pelle, capirne i bisogni e ricevere le cure necessarie per nutrirla e farla tornare a splendere. La filosofia di CODAGE, che pone al centro l’unicità e il benessere di ogni individuo, abbraccia i valori che da sempre animano Borgo San Felice: dall’arte dell’accoglienza alla cura di ogni dettaglio, dalla selezione di prodotti naturali all’attenzione per l’ambiente. Il resort offre una gamma ineguagliabile di esperienze personalizzate volte a soddisfare i desideri di ciascun ospite.

Fra i vicoli del Borgo sorge The Botanic Spa, un incantevole rifugio dedicato alla cura del corpo. Finemente ristrutturato per garantire la massima riservatezza degli spazi, era un tempo la sede dell’antico frantoio di cui mantiene ancora vive le tracce originali, come i soffitti a volta e le finestre alte che donano ampio respiro allo spazio.

Le pareti dipinte a mano con tinte tenui color pastello contribuiscono ad accogliere gli ospiti in un’atmosfera rilassante, calda e raffinata. 2 i percorsi all’interno della Spa sono due: una zona umida provvista di bio-saune e un percorso Kneipp con zona relax e 4 ampie cabine dedicate anche ai trattamenti di coppia.

Vi è inoltre un’area relax dove rilassarsi sorseggiando una tisana avvolti in una piacevole quiete, una vasca idromassaggio e una doccia emozionale (disponibili anche ad uso esclusivo).Grazie alla collaborazione con CODAGE, agli ospiti saranno offerte esperienze e rituali di bellezza appositamente studiati.