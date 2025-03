'Bono da morì', a Pisa nuova paninoteca sul Lungarno Mediceo

Pisa, 10 marzo 2025 – Un nuovo progetto ambizioso e innovativo prende vita a Pisa con l’inaugurazione della paninoteca “Bono da morì” sul Lungarno Mediceo n. 62. Dopo le aperture delle sedi a Viareggio e Lucca, il brand creato da Massimiliano Susini e Maria Lo Conte continua la sua crescita, affermandosi come una realtà emergente nel panorama della ristorazione di qualità.

“Vogliamo portare a Pisa una selezione di pane artigianale, schiacciate e taglieri preparati con ingredienti di alta qualità, con un’attenzione particolare all’abbinamento con vini e birre”, spiega l'imprenditore Massimiliano Susini “Il nostro progetto nasce dalla passione e dall’esperienza maturata nella ristorazione. Io e Maria abbiamo deciso di unire le nostre competenze per creare un format che garantisse standard elevati sia in termini di qualità che di rapidità nel servizio. L’obiettivo è offrire un prodotto eccellente, accessibile a tutti senza compromessi sulla qualità”.

“Pisa era una tappa imprescindibile per il nostro sviluppo, grazie alla sua vivace presenza di studenti, professionisti e turisti. Puntiamo a crescere non solo in Toscana, ma in tutta Italia. Abbiamo scelto il nome ‘Bono da morì’ perché incarna perfettamente la nostra filosofia: esaltare il gusto autentico dei nostri prodotti e rappresentare con orgoglio l’identità gastronomica toscana”.

“Abbiamo tanta fiducia in questo territorio e vogliamo far conoscere tutto il lavoro e la dedizione che stanno dietro al nostro progetto. Siamo pronti a metterci in gioco e affrontare questa nuova avventura con entusiasmo”.

“Siamo felici che l’attività di Massimiliano e Maria sia arrivata a Pisa. Il loro progetto è la dimostrazione che con ambizione, idee innovative serietà e lavoro costante, si possono costruire realtà imprenditoriali di successo” i complimenti del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.