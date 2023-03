Bobo Rondelli in concerto per due date al Buh di Firenze

Al BUH! Circolo Culturale Urbano di Firenze, doppio appuntamento con Bobo Rondelli. Venerdì 10 marzo, Bobo Rondelli presenta un nuovo concerto tutto dedicato alla sua musica.

Cantautore anticonformista e un po’ bohémien, nasce a Livorno, città che ispira da sempre la sua carriera artistica. Il suo spirito libero si ritrova nella sua musica e nelle sue canzoni. Interprete dallo spirito beffardo, malinconico, racconta amori difficili, sentimenti struggenti e drammi esistenziali, unendo da insospettabile performer, comicità e sottile provocazione, suggestioni poetiche e ballate che sanno toccare l’anima. Seguirà un dj set con Consorzio Diggei Indipendenti.

Sabato 11 marzo il cantautore torna sul palco con “Ciampi ve lo faccio vedere io”, un intero spettacolo dedicato all’illustre concittadino Piero Ciampi, artefice di capolavori negli anni ’70 che hanno reinventato la nostra musica d’autore e che lo hanno reso poeta immortale.

Dopo 7 anni dall’uscita del cd live, a fine ottobre 2022 è uscito per la prima volta in versione doppio vinile ed è entrato al 14° posto della classifica FIMI dei vinili più venduti della settimana. Uno show scarno e minimale, un tavolino, un bicchiere di vino e poche luci, accompagnato dagli amici Fabio Marchiori alle tastiere e Filippo Ceccarini alla tromba, con l’unico scopo di enfatizzare al massimo la musica e il genio maledetto di Ciampi. Al BUH! sarà presentato in versione duo con un live Voce/Chitarra e Pianoforte, accompagnato nuovamente da Fabio Marchiori al piano, dove alternerà il repertorio di Ciampi alle sue canzoni che lui ama definire “ciuchi di battaglia”. Seguirà dj set con Italians a Go-Go (Ciulla e Cipo).

Roberto Rondelli, in arte Bobo, cantautore, poeta, attore e performer, nasce a Livorno. Fin dagli inizi si cimenta nelle cover band dando vita al trio Les Bijoux e poi gli Ottavo Padiglione (reparto di psichiatria dell’ospedale civile di Livorno), band che riscuote successo anche al di fuori della Toscana. Il risultato è il singolo intitolato “Ho Picchiato La Testa”, prodotto da Pirelli, che impazza nelle radio e vende ben 30.000 copie. La vita artistica degli Ottavo Padiglione prosegue fino al 1999-2000, quando la band si scioglie e Bobo inizia la sua carriera solista.

Nel 2001, infatti, viene pubblicato “Figli del Nulla”, seguito un anno dopo da “Disperati Intellettuali Ubriaconi”, prodotto e arrangiato da Stefano Bollani. Per la critica specializzata si tratta di un autentico successo. Bobo Rondelli vince, nel 2001, il Premio Ciampi per il miglior arrangiamento. Seguirà un periodo di silenzio terminato nel 2009, anno della pubblicazione di “Per Amor Del Cielo” prodotto da Filippo Gatti, album che contiene nove brani caratterizzati dall’intimismo di una persona che ha fatto della riflessione uno stile di vita.

Nel 2015 esce “Come i Carnevali” per Picicca dischi e seguirà un lungo e continuo tour in Italia e all’estero. Bobo Rondelli cavalca l’onda del suo momento magico, che lo ha portato ad esibirsi nella Grande Mela e in un’applauditissima performance sul palco del Premio Tenco, dove ha annunciato l’uscita dell’album tributo a Piero Ciampi, coronamento della serie di spettacoli dal nome “Ciampi ve lo faccio vedere io”. Il suo ultimo album, “Cuore Libero” esce nel 2021 ed è nato nel periodo della pandemia.

Un viaggio intimo e profondo dentro ai pensieri e ai ricordi di Bobo dove il tema ricorrente è l'amore, il perdono, lo spazio e l’intero universo.