Bluvertigo in concerto a Firenze

Alle spalle una data milanese andata sold out in un amen. All’orizzonte un tour estivo che li porterà domenica 19 luglio sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine, a Firenze. I Bluvertigo sono tornati, occasione imperdibile per godersi uno dei gruppi musicali più importanti e innovativi del panorama italiano, che negli anni ha saputo portare dal vivo performance eclettiche e coinvolgenti, tra rigore tecnico e ironia pungente, anticipando linguaggi e influenzando intere generazioni.

Per questo Essere Umani Tour Estate 2026 i Bluvertigo presentano una nuova grafica fatta di pixel e geometrie: in questo quadro di anatomia meccanica affiora il concetto di essere umani, la cui identità sopravvive a schemi e codici e il cui battito cardiaco, spesso ridotto a segnale aintermittenza, resta un’irriducibile luce oltre il sistema.Fin dagli esordi, i Bluvertigo hanno scardinato regole e aspettative, portando nella canzone italiana un modo diverso di pensare il suono e la scrittura. In questo percorso si è costruito un territorio unico, una sorta di eclettica periferia sonora, dove mondi diversi convivono in un equilibrio alchemico che sfiora una perfezione possibile.

È lì che si riconosce la loro firma: nel dettaglio inaspettato, nella scelta imprevedibile, nella capacità di far dialogare elementi lontani. Nel riportare centrale il concetto di essere umani.I biglietti (posto unico 46 euro) sono disponibili su www.vivaticket.com. Il tour dei Bluvertigo è prodotto da Kashmir Music. Anfiteatro delle CascinePrato delle Cornacchie - Parco delle Cascine - FirenzeInformazioniwww.lndf.it