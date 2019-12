Block party: la nuova moda della notte fiorentina, tra non autorizzato e illegale

The Rulotters Block Party - Firenze

Si materializzano all’improvviso in un luogo dove sino a un momento prima non c’era nessuno. Arrivano alla spicciolata da direzioni diverse. Un gruppetto porta con se un altoparlante, un altro un amplificatore. Alcuni casse di birra, mentre tutti gli altri iniziano a ballare appena la musica parte a tutto volume. E’ il fenomeno dei block notturni, che imperversa da qualche tempo anche a Firenze.

L’annuncio viene diffuso attraverso i social network, un po’ come se si trattasse di un flash mob di attivisti politici. Invece nel caso dei block i ragazzi arrivano da tutta la città solo per divertirsi. I luoghi preferiti sono siti isolati nei parchi urbani o nei parcheggi inutilizzati, oppure, in inverno nei sottopassaggi pedonali, o in quelli ferroviari.

I Block Party originariamente si svolgevano in strada. Nacquero negli anni ‘70 a New York ad opera di dj per lanciare nuovi stili musicali, coinvolgendo un pubblico di teenager afroamericani sopratutto nel Bronx, dando origine alle dinamiche che avrebbero portato alla nascita del movimento hip hop. Durante i Block Party, i partecipanti svilupparono nuove tipologie di ballo che portarono alla nascita della break dance, e cominciarono a sfidarsi in rima a suon di musica, gli MC, l’antenato del rap.

Oggi in Italia vengono organizzati sopratutto per dare vita a feste pubbliche non autorizzate, dove i ragazzi riescono a trascorrere una serata a buon mercato. In questi convegni improvvisati si possono trovare alcolici venduti abusivamente, ma vi si intrufolano anche spacciatori di sostanze stupefacenti.

L’evento dura generalmente qualche ora, a meno che la musica ad alto volume e il disturbo generato dal movimento dei partecipanti agli abitanti del quartiere non allerti le forze di polizia per scogliere l’assembramento non autorizzato.

Ieri sera ne è stato organizzato uno nel sottopassaggio pedonale di piazza delle Cure [nel video un block organizzato alcuni anni fa e postato su Youtube da un ignoto partecipante]. E’ cominciato poco dopo le 22:00 sino oltre la mezzanotte. Fortunatamente non ha creato troppo fastidio ai residenti della zona. Altri luoghi preferiti sono i sottopassi ferroviari, come quello dalla stazione di Rifredi a Firenze Nova. D’estate invece i block vengono organizzati al parco delle Cascine, oppure lungo le sponde dell’Arno.