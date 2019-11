Oggi dalle ore 13.30 alle ore 16.30 per asfaltatura

Per lavori di asfaltatura l'ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della S.P. n.°103 "Di Bivigliano" tra l'intersezione con via Del Massonero e l'intersezione con via Della Corte Vecchia, in località Bivigliano nel Comune di Vaglia, il giorno 21/11/2019 dalle ore 13.30 alle ore 16.30.