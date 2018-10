Bistecca alla fiorentina, un Patrimonio dell'Umanità: cosa ne pensano a Firenze

Bistecca Patrimonio dell'Umanità

I segreti per una buona cottura e la concorrenza sul prezzo di vendita della "ciccia" del capoluogo toscano

La bistecca alla fiorentina potrebbe diventare presto Patrimonio mondiale dell’Umanità. L’idea di avviare la procedura per assegnare alla bistecca con l’osso il riconoscimento UNESCO, che in Italia è già toccato alla pizza napoletana, arriva dal Sindaco di Firenze e area metropolitana, Dario Nardella, in accordo con l’Accademia della Fiorentina, e ha trovato subito ampio consenso.



Cosa ne pensano i fiorentini? A rivolgere la fatidica domanda ed effettuare alcune interviste a tema gastronomico è stata Agnese Fedeli, direttrice di FlorenceTv, che si è recata presso il Mercato Centrale di San Lorenzo.



Agnese ha strappato agli esperti alcuni consigli utili per ottenere una buona cottura ed ha affrontato anche il tema dei prezzi di vendita al banco delle macellerie presenti nel grande mercato fiorentino.