Bimbo inglese di 2 anni sfonda la zanzariera e precipita per sei metri

Tragedia sfiorata in un agriturismo di Montespertoli. Il piccolo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Meyer dove si trova ricoverato in prognosi riservata

Tragedia sfiorata in un agriturismo di Montespertoli, sulle colline fiorentine. Un bimbo inglese di due anni, in Toscana con la famiglia in vacanza, è precipitato per circa sei metri dopo aver rotto con il suo peso una zanzariera. Caduto nel vuoto, ha riportato vari traumi. Sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri di Montespertoli.

Dopo le prime cure sul posto, il piccolo è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove si trova ricoverato in prognosi riservata.