Inaugurata la Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze 2019

Sarà aperta fino al 29 settembre. Cerimonia ufficiale in Palazzo Vecchio e taglio del nastro a Palazzo Corsini. Moretti: "Contento di vedere tantissime persone che arrivano da ogni parte del mondo". Nardella: "La BIAF è un fattore di propulsione che irradia benefici a vari livelli sulla città". 100mila euro al Progetto Engera Onlus

Cerimonia ufficiale in Palazzo Vecchio e taglio del nastro del Sindaco Dario Nardella e del Segretario generale Fabrizio Moretti a Palazzo Corsini per l'apertura ufficiale della XXXI edizione della BIAF Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze che resterà visibile al pubblico fino a domenica 29 settembre.

Il Sindaco Nardella ha ribadito l'importanza per la città di questa manifestazione che sta crescendo di edizione in edizione "La BIAF è un fattore di propulsione che irradia benefici a vari livelli sulla città, da quello turistico a quello degli artigiani, ma anche quello della beneficenza. Durante la cena di ieri sera ospitata a Palazzo Vecchio sono stati raccolti oltre 100.000 euro che andranno a favore del progetto ENGERA ONLUS, una associazione fondata e costituita da medici e volontari impegnati nell'assistenza socio-sanitaria in Etiopia".

Grande soddisfazione di Fabrizio Moretti per le prime due giornate di preview dedicate a collezionisti, direttori di musei e stampa, tutti concordi sulla bellezza e alta qualità degli oggetti presentati in mostra dai 77 antiquari, alcuni veri e propri capolavori museali che hanno passato l'attento vaglio del vetting composto da oltre trenta esperti e storici dell'arte dei vari settori: pittura, scultura, mobili e arti decorative. "Sono veramente contento di vedere in mostra tantissime persone che arrivano da ogni parte del mondo: dagli Stati Uniti, dalla Germania e dalla Francia soprattutto. Direttori di musei e curatori, mercanti internazionali. Posso affermare che siamo ormai senza dubbio la più grande mostra mercato dell'arte italiana che si tiene nel centro di una città come Firenze, in un palazzo unico come Palazzo Corsini con una terrazza spettacolare che si affaccia sull'Arno. Due elementi che ci invidiano e che rendono questo appuntamento unico."

Tra gli ospiti di queste giornate Davide Gasparotto del Getty Museum, la delegazione della Frick Collection, lo storico dell'arte Philippe Costamagna, Jeremy Warren della Wallace Collection, la direttrice della Galleria Borghese Anna Coliva,, Eike Smith degli Uffizi, Arturo Galansino di Palazzo Strozzi e moltissimi collezionisti i cui nomi gli antiquari tengono gelosamente riservati ma che hanno già fatto molti acquisti. Diversi i bollini rossi presenti negli stand con grande soddisfazione di tutti.



Programma completo della BIAF, della FLORENCE ART WEEK ed elenco di tutti gli espositori sono on line al sito: www.biaf.it

Informazioni utili

Dal 22 al 29 settembre 2019 - Apertura al pubblico

Da domenica 22 settembre a domenica 29 settembre orario continuato dalle 10,30 alle 20,00

Giovedì 26 settembre orario continuato dalle ore 10,30 alle 19,00

Biglietti:

Intero: 15,00 € incluso il catalogo ufficiale della Mostra

Gruppi organizzati (minimo 12 persone): 10 € con prenotazione obbligatoria

Categorie convenzionate (MCL, ARCI, TCI, FAI):10 €

Gratuito: bambini di età inferiore ai 6 anni, visitatori con disabilità e accompagnatori, soci Associazione Antiquari d'Italia, possessori VIP card Biennale.