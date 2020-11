Biblioteche comunali: libri a domicilio

Nuova opportunità in tempo di Covid

Libri come caffè e cibo, non per il corpo ma per la mente: con le biblioteche chiuse, da lunedì 16 novembre parte il nuovo servizio di libri a domicilio e ‘da asporto’, completamente gratuito, che sarà attivo fino al prossimo 3 dicembre, data di scadenza dell’ultimo Dpcm che ha decretato la chiusura degli spazi culturali.

“Anche se chiuse – sottolinea l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi – le biblioteche civiche vogliono continuare a fornire un servizio essenziale di conoscenza, educazione, svago e studio. Se i cittadini, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, non possono recarsi in biblioteca allora andiamo noi da loro non interrompendo un flusso prezioso di libri e arricchimento culturale”.

Il servizio di prestito a domicilio è usufruibile da tutti i residenti e domiciliati nel Comune di Firenze. Possono essere richiesti fino a 10 materiali contemporaneamente tra libri, riviste e multimediali. La durata del prestito è di 30 giorni. Per richiedere il servizio è necessario essere iscritti alle Biblioteche comunali; chi non è iscritto può pre - iscriversi online grazie al servizio Utente in linea (https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/sdiaf-utente-in-linea).

Per richiedere i libri a domicilio è necessario contattare la propria biblioteca per telefono, per email (BiblioteCaNova Isolotto accetta prenotazioni solo per telefono) o tramite il servizio Utente in linea per concordare un appuntamento. Trascorsi i 30 giorni i prestiti verranno ritirati a domicilio oppure potranno essere riconsegnati direttamente in biblioteca se di nuovo aperta oppure su appuntamento nella biblioteca che svolge prestito da asporto più vicina. Il servizio di prestito a domicilio è disponibile anche per la sola restituzione di libri già presi in prestito. Il servizio è sicuro grazie alla quarantena a cui viene sottoposto tutto il materiale e anche la preparazione e la consegna dei materiali avviene nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti.

Il servizio di ‘asporto’ verrà attivato, sempre da lunedì e su prenotazione, contattando la propria biblioteca per telefono o email (BiblioteCaNova Isolotto accetta prenotazioni solo per telefono). La consegna del materiale avviene sempre nel rispetto delle misure di sicurezza al di fuori dall'edificio della biblioteca.

Per verificare da casa la disponibilità dei titoli preferiti è sufficiente collegarsi al catalogo online https://opac.comune.fi.it

Sempre disponibile la biblioteca digitale DigiToscana MediaLibraryOnLine che consente di accedere gratuitamente, via Internet, a quotidiani, riviste, ebook, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza.