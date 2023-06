Berlusconi: una grande eredità in economia, meno in politica

Milano, 14 giu. – “Oggi abbiamo portato il nostro saluto all’uomo, al ‘fratello Berlusconi’, come ha detto Monsignor Delpini nell’omelia che tutti ricorderemo. Oggi è un giorno di dolore ma anche di unità, di fratellanza nel dolore, tra tutti noi che gli abbiamo voluto bene e che lo abbiamo sempre seguito ma anche i tanti che, nel tempo, hanno capito la bontà della sua azione politica e l’amore che lo ha sempre animato”. Lo scrive in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, che aggiunge: “Gli sono profondamente grata perché ha dato a me e a tanti italiani la casa dove portare avanti la politica del fare”.

“Berlusconi ci ha lasciato – scandisce Mazzetti – un Paese diverso e migliore, sicuramente più libero e democratico. La sua eredità politica è grande è già un programma politico: servono più Milano 2, più riforme, un forte taglio alle tasse, abbiamo più che mai bisogno di un’Italia protagonista sul piano internazionale e in Europa, e soprattutto una giustizia veloce, dunque giusta, chiara, quindi equa. Berlusconi ci ha indicato cosa fare e dove andare: lo renderemo orgoglioso. Glielo dobbiamo”.

“Non c’è solo Tomaso Montanari. Purtroppo anche qualcun altro in Toscana ha dato prova di grande inciviltà e faziosità non rispettando l’obbligo di portare la bandiera a mezza asta negli uffici pubblici previsto per legge in caso di lutto nazionale. Oltre al rettore dell'Universitá per stranieri di Siena, nella giornata dei funerali di Silvio Berlusconi si sono registrate evidenze di mancato lutto sulle bandiere issate davanti alle sedi comunali di Cascina, Rosignano Marittimo e Campiglia, guarda caso tutte amministrazioni a guida PD.

Occorre ricordare che il lutto nazionale proclamato dall'Autorità, se non rispettato è sanzionabile secondo l'articolo 650 del Codice penale, fino a tre mesi di reclusione o con ammenda fino a 200 euro. Al di là dell’aspetto penale c’è da chiedersi che lezioni di legalità e di moralità possano arrivare da chi si comporta in questa maniera cosi sfacciatamente irrispettosa nei confronti di un protagonista della storia italiana. Ma forse questi comportamenti dimostrano che aveva ragione lui quando diceva che sono ancora oggi, e come sempre, dei poveri comunisti”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

"La discesa in campo di Silvio Berlusconi ha cambiato la mia vita, la politica in Italia e la storia di questo Paese. Ha portato un nuovo modello di politica, un modello pragmatico, un modello di risoluzione dei problemi dove al centro si trova l'individuo e non lo Stato, dove al centro ci sono le libertà individuali e il suo diritto di realizzazione, questa è la vera eredità che noi abbiamo l'obbligo di portare avanti. La rivoluzione da lui portata nel mondo politico, non solo italiano, verrà sempre di più studiata sui libri di storia, e ritengo doveroso che il Consiglio regionale della Toscana commemori il Presidente Berlusconi con una seduta ad hoc". E' quanto chiede il capogruppo di Forza Italia all'Assemblea toscana, Marco Stella, che ha preso la parola per ricordare lo scomparso leader di Forza Italia. Un ricordo politico, ma anche con forti accenti personali.

"Aveva una capacità incredibile di saperti ascoltare, quando parlavi con lui eri tu il centro del mondo - ha evidenziato Stella -. Berlusconi ci ha insegnato a credere in noi stessi, a credere nei nostri sogni. Posso soltanto ringraziarlo per quello che ha fatto per me, per Forza Italia e per questo Paese. Ora spetta a tutti noi camminare sul solco delle idee e dei valori che il Presidente Berlusconi ha sempre incarnato. Forza Italia non finirà, non chiuderà, nessuno la potrà prendere. Forza Italia è della gente di Forza Italia, Berlusconi ci ha insegnato ad essere liberi, vivi e pieni di entusiasmo ed è così che continueremo ad essere. Da oggi sappiamo che anche nelle giornate più difficili per ognuno di noi, quelle più tristi o semplicemente quelle piene di pioggia, basterà mettere la mano in tasca e tirare fuori il sole, come ci ha insegnato il Presidente".

Eppure tanta ipocrisia ruota intorno alla figura di Berlusconi. In questi giorni, tuttavia i quotidiani nazionali e le TV hanno ricordato i dettagli più pruriginosi dei processi a suo carico, come le vicende legate alle donne del Cavaliere e il contributo che ha dato alla semantica del settore del sesso a pagamento in Italia. Se oggi la parola "escort" è entrata nel vocabolario collettivo ad indicare le professioniste che ricevono in appartamento, è anche grazie allo sdoganamento di questi anni nato dai processi a carico di Silvio Berlusconi.