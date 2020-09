"Berlusconi sta bene, l'ho sentito stamani"

Forza Italia, il Commissario regionale toscano Mallegni rassicura sulle condizioni del presidente colpito da Coronavirus

“Il presidente Berlusconi? L’ho sentito stamani per dirgli che venivo da voi ad Arezzo e sta alla grande. Era già pronto a scendere in piazza, ma adesso dovrà riguardarsi. Però sta bene e vi manda il suo saluto”: lo fa sapere il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, questo pomeriggio ad Arezzo per la presentazione dei candidati azzurri alle prossime elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre.

Come noto, Silvio Berlusconi è stato colpito da Coronavirus.