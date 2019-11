Benevento vs Empoli 2- 0. Il Benevento ferma l'Empoli. Gol di Tuia e Kragl.

fonte foto: empoli fc

La squadra di Inzaghi mantiene primo posto in classifica con 24 punti, 5 in più del Perugia secondo. I toscani di Bucchi restano fermi a quota 17

ll Benevento vola, prevalendo sull'Empoli per 2-0 con cui i giallorossi liquidano un irriconoscibile Empoli. I due gol portano le firme di Tuia e Kragl, realizzati entrambi nel primo tempo, rispettivamente con un colpo di testa e una staffilata di sinistro dal limite.

La gara comincia un po' in sordina ed il primo guizzo arriva al 10' per vedere la prima conclusione in porta con Dezi che, dal limite, trova la risposta di un attento Montipò. E' il Benevento che al 15' va in vantaggio, alla prima occasione. Tutto nasce dal fatto che Tello si guadagna un calcio d'angolo di cui si incarica Kragl: sullo spiovente arriva Tuia che batte a centro area per il suo primo gol in campionato che vale l'1-0 giallorosso. Al 20' gli risponde Mancuso, fermato da un intervento in scivolata di Caldirola a due passi dalla porta. Subito dopo è Tello a colpire il palo esterno da posizione defilata. Il gol probabilmente era nell'aria perchè è al 30' che arriva il raddoppio del Benevento. Tuia di testa lancia Kragl, che parte in solitaria da centrocampo arrivando al limite dove scocca il suo solito mancino che Brignoli non riesce a neutralizzare . Il primo tempo si chiude con un bel tentativo di Maggio da centrocampo su cui Brignoli non si lascia sorpendere.

In avvio di ripresa il Benevento inizia nello stesso modo in cui ha affrontato il primo tempo. Sau sfiora il tris ma, soprattutto Tello, centra una clamorosa traversa. Al 54' Stulac si cimenta in un retropassaggio che manda in porta Coda che si divora il gol spedendo la palla addosso aBrignoli. Mister Bucchi inserisce il duo Ricci-Merola. L'Empoli si rende pericoloso soprattutto con Ricci e Balkovec senza impensierire più di tanto Montipò. Inzaghi al fine di consolidare la vittoria, si copre con il 5-3-2 inserendo Antei al posto di Tello. L'Empoli ci prova nel recupero con due conclusioni di Ricci e Laribi anche se entrambe lontane dallo specchio della porta.

La gara si chiude sul risultato di 2-0 per il Benevento che si porta a quota 24 punti consolidando il primo posto in classifica e lasciando l'Empoli a quota 17, a 2 punti dal secondo posto. I risultati delle ultime gare che l'Empoli ha affrontato sono stati al di sotto delle aspettative dichiarate dalla società anche se il campionato è lungo e tutto può ancora succedere ....auspicando in un cambio di rotta veloce....sempre pensando alle aspettative....

Franca Ciari

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; Schiattarella (71′ Hetemaj), Tello (81′ Antei), Viola, Kragl; Sau (66′ Insigne), Coda. A disposizione: Manfredini, Gori, Rillo, Pastina, Gyamfi, Del Pinto, Vokic, Improta, Di Serio. Allenatore: Inzaghi

EMPOLI (4-3-2-1): Brignoli; Gazzola (52′ Veseli), Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, Stulac (56′ Merola), Bandinelli (56′ Ricci), Dezi, Laribi, Mancuso. A disposizione: Perucchini, Provedel; Nikolaou, Bajrami, Antonelli, Fantacci, Piscopo, Pirrello. Allenatore: Bucchi

STADIO: Ciro Vigorito

RETI: 14′ Tuia, 29′ Kragl