Bekaert, cosa sta succedendo?

FIM, FIOM e UILM: "Silenzio assurdo, rischio apertura licenziamenti entro metà dicembre"

FIM, FIOM e UILM alzano il caso della Bekaert, paventando un Natale amaro per molte famiglie.

"Un silenzio assurdo! Sulla reindustrializzazione - si legge in una nota - ci sono stati impegni ben precisi presi da Governo e Regione ad ora completamente disattesi, come quello di una convocazione entro ottobre. Su Bekaert servono risposte urgenti: sono finiti i tempi. Se fosse impossibile la proroga oltre marzo della cassa straordinaria, la multinazionale belga aprirebbe la procedura di licenziamento entro il 15 di dicembre: un regalo amaro per 170 famiglie. Chi ha responsabilità istituzionali non si può sottrarre agli impegni presi con queste famiglie, con questo territorio. FIM, FIOM e UILM insieme ai lavoratori non rimarranno ancora fermi in attesa di un finale che rischia di essere drammatico".