Befana 2021 a Firenze, la tradizione in tempo di Covid

Niente Cavalcata dei Magi. La Canottieri Comunali fa portare la calza a casa con l'aiuto dei volontari

Niente Cavalcata dei Magi domani 6 gennaio a Firenze: in tempo di Covid è stato deciso di rinunciare a una delle più seguite tradizioni dell'anno. Tutto è rimandato al 2022.

Anche un'altra tradizione, quella della Canottieri Comunali, cambia ma resiste: è questo un appuntamento molto atteso dai bambini fiorentini che accorrono numerosissimi per fare una gita sul fiume e ricevere in dono la tradizionale calza. Per non deludere i più piccoli e rispettare le norme anti Covid, la Befana non si è persa d’animo e ha chiesto aiuto ai volontari del CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) e della Misericordia di Badia a Ripoli, per far avere ai bambini le calze che Esselunga ha generosamente donato anche quest’anno.

In riva d’Arno, l’ideatore e organizzatore della manifestazione Alessandro Piccardi e il presidente della Canottieri Comunali Firenze Maurizio Severino, hanno consegnato le quattrocento calze al Governatore della Misericordia di Badia a Ripoli, Gabriella Sabatini ed al Capogruppo del CISOM Firenze Gianluca Frasca, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e della vice Stefania Saccardi, della presidentessa del Quartiere 3 Serena Perini, del consigliere regionale Andrea Vannucci e dell’assessore fiorentino allo sport Cosimo Guccione.

Le calze verranno distribuite dai volontari delle due associazioni a cominciare dal L.I.N.A.R. Laboratorio Invalidi Nave a Rovezzano per poi spostarsi in altri luoghi del Quartiere 3. La mattina del 6 gennaio i volontari si recheranno presso: parrocchia La Pieve a Ripoli; parrocchia Badia a Ripoli; parrocchia Resurrezione alla Nave a Rovezzano; chiesa di San Piero a Sieve; parrocchia Santa Maria a Ricorboli. Nel pomeriggio, invece, alle ore 17,00 i volontari si troveranno alla chiesa di San Piero in Palco a Gavinana.

Nella stessa giornata raggiungeranno a Grassina gli ospiti della casa famiglia degli “Insuperabili”, il progetto della onlus “Orizzonti” dedicato alle persone con disabilità.

In tempi di distanziamento sociale non è possibile replicare la bellissima festa che ogni anno porta centinaia di famiglie a festeggiare insieme a noi la Befana ma, grazie allo straordinario aiuto del Cisom e della Misericordia di Badia a Ripoli, riusciamo a consegnare a tantissimi bambini la calza della Befana che, anche quest’anno, Esselunga ci ha donato con generosità.

La “zona rossa” del 6 gennaio ha impedito la tradizionale festa della Befana nei locali del Torrino di Santa Rosa, ma l’Associazione Rondinella del Torrino non ha voluto rinunciare all’appuntamento con la “vecchietta” che ha consegnato le calze per figli e nipoti dei soci dell’Associazione e per le famiglie in difficoltà di San Frediano segnalate dalla Rete di Solidarietà del Quartiere 1 a domicilio.