BCC Pontassieve: incontri per illustrare il Piano strategico

Primo appuntamento il 7 marzo a Rufina, il 15 a Bagno a Ripoli il 22 alla Fattoria di Pagnana

Ascoltare le esigenze della comunità e trasformarle in linee di azione per il futuro anche questo significa “Fare bene banca”. Prenderanno il via mercoledì prossimo 7 marzo a Rufina in Villa Poggio Reale a Rufina (per i soci di Rufina, Londa e Dicomano) alle ore 19 gli incontri per l’illustrazione del Piano Strategico 2018-2020 della BCC Pontassieve. Gli appuntamenti successivi sono previsti il 15 marzo alle 19 all’Antico Spedale del Bigallo di Bagno a Ripoli per i soci di Bagno A Ripoli, Firenze e Osmannoro ed il 22 marzo alla Fattoria di Pagnana a Rignano sull’Arno sempre alle 19 per i soci di Pontassieve, Sieci e Molino del Piano.

Il titolo dei 3 incontri è “La banca della nostra comunità” e serviranno per ribadire ancora una volta qual è la funzione delle BCC quella cioè di ascoltare e mettere in pratica le richieste del territorio. I protagonisti saranno i soci che saranno invitati ad intervenire al dibattito per segnalare difficoltà e criticità, ma anche fare proposte per dare un sostegno ancora più concreto al territorio con servizi sempre più su misura.

L’incontro sarà introdotto dal Presidente Matteo Spanò e dal Direttore Generale Francesco Faraoni che faranno una panoramica della situazione economica attuale, e soprattutto illustreranno gli obiettivi e le prospettive del prossimo triennio, ribadendo nuovamente la funzione di sostegno della BCC garantendo un futuro all’insegna degli investimenti sul territorio senza dimenticare di mantenere una sana e prudente gestione.