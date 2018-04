Baustelle, Obihall è SOLD OUT

Fotogallery di Alessandro Rella - PhotoPress.it

Poco più di un anno dall’uscita di “L’amore e la violenza” e la band di Montepulciano, esordisce con un Volume 2!

Dopo la presentazione a sorpresa sulla loro pagina Facebook, la band esce con “L’amore e la violenza vol.2” ed è subito Turnè e, anche con la tappa di Firenze, sono subito un SOLD-OUT dietro l’altro!

Soddisfatti del lavoro precedente e avendo ancora tante cose da dire, Francesco, Rachele e Claudio, presi da un intenso vortice creativo, hanno pubblicato il nuovo album con canzoni scritte durante l'ultimo tour.

Partiti nel 2000 con “Sussidiario illustrato della giovinezza”, arrivano così alla loro ottava prova, con un risultato entusiasmante.

Nella loro storia musicale non sono mancate le critiche, come per l’uscita di Charlie fa il surf, dove vennero accusati di suonare un inno all’uso di sostanze stupefacenti. Ma questo, per fortuna, non gli ha fermati dal creare ancora tantissime opere uniche nel loro genere.

Pubblico enormemente soddisfatto dell’uscita del nuovo disco, dimostrato con una imponente presenza all’ Obihall di Firenze. Un’ora e mezza di musica, passando dai loro cavalli di battaglia ai nuovi brani, non un attimo di sosta, solo spettacolo!

Le altre date del Tour:

giovedì 19 aprile - Roma- Atlantico

venerdì 20 aprile - Napoli - Casa della Musica

domenica 22 aprile - Torino- OGR

venerdì 27 aprile - Padova - Gran Teatro Geox