Barberino Val d’Elsa sotto le stelle

La magia del castello accende le notti d’estate

Barberino Tavarnelle, 4 agosto 2020. Con il calar del sole avanza all'orizzonte lo straordinario skiline che appare dai giardini di piazza Mazzini. Si accendono le luci e le magiche atmosfere del passato si fanno ancora più avvolgenti. Il castello di Barberino Val d'Elsa rilancia con una nuova proposta di vitalità commerciale e di intrattenimento sotto le stelle. Dal 20 agosto al 3 settembre il Comune di Barberino Tavarnelle e gli operatori economici di Barberino Val d'Elsa, in collaborazione con Pro Loco - Achu, Happy Days e Tealtro, propongono mercatini e passeggiate al chiar di luna tra le vie e le piazze dell'antico borgo. Si chiama “Arte, artigiani e musica a Barberino” l'iniziativa che si realizza con l'allestimento di un mercatino artistico artigianale per le vie del paese, opere di pregio, musica e cibo nell’incanto del borgo medievale.

Una versione by night, accompagnata da momenti musicali legati alla cultura del jazz, per un'ulteriore attrattiva che arricchisce e valorizza il borgo monumento, contraddistinto dal marchio di qualità turistico ambientale Bandiera Arancione. Le serate in programma sono quattro, tre delle quali previste il giovedì, e più precisamente il 20, il 27 agosto e il 3 settembre nella fascia serale con la partecipazione di decine di banchi e un programma di intrattenimento musicale a cura di Music Tribe. Domenica 23 agosto un evento culturale, con l’animazione di Francesco Mattonai, si incastona nel ciclo di aperture straordinarie serali. Si tratta dell'organizzazione di una visita guidata alla scoperta dei luoghi insoliti e poco conosciuti della Barberino nascosta, tra storia cultura, tradizioni e patrimonio architettonico della Valdelsa fiorentina. Per prenotazioni: info@summofonte.org. Gli orari di apertura dei giovedì sono 19-23 e domenica 23 dalle ore 18.30.