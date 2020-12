Barberino del Mugello, morto l'ex assessore Biancalani

Il dolore della Società della Salute e del Comune

E' morto Giuliano Biancalani, per anni assessore alla Sanità del Comune di Barberino e membro dell'esecutivo della Società della Salute Mugello. La SdS, con il presidente Filippo Carlà Campa, il direttore Michele Mezzacappa, i membri della Giunta e l'Assemblea, esprime cordoglio per la scomparsa dell'ex amministratore mugellano e rivolge le condoglianze ai familiari. "Giuliano Biancalani ha svolto sempre con passione e dedizione il proprio impegno nella e per la Società della Salute - sottolinea il presidente Filippo Carlà Campa -, ha sempre creduto nell'esperienza dalla SdS del Mugello, fin dall'inizio, e ha lavorato con tenacia negli anni per rafforzarla. Non l'ho conosciuto personalmente ma - continua - è ben conosciuto il suo impegno. E' così che la SdS lo ricorda e continuerà a ricordarlo".

"Apprendiamo con grande tristezza della scomparsa di Giuliano Biancalani, nostro compaesano, uomo dai sani principi che ha servito la sua comunità con passione e grande senso di responsabilità negli ambiti della sanità e del sociale. Sentite condoglianze ed un abbraccio alla famiglia da parte dell’Amministrazione del Comune di Barberino", si legge da parte del Comune.