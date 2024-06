Bandiera all'Istituto Geografico Militare

La Bandiera d'Istituto dell'IGM

"Settimana dopo settimana, nel corso della preparazione, è cresciuto l’entusiasmo. Le prove finali ci hanno dato la giusta carica e l’indispensabile coinvolgimento. Che oggi si è trasformato in emozione, la stessa fortemente sentita anche da chi vi parla". Con queste parole il Generale di Corpo d'Armata Massimo Panizzi ha descritto i giorni che hanno preceduto l'evento che si è svolto questa mattina, presso la sede storica dell’Istituto Geografico Militare (IGM): la solenne Cerimonia di consegna della “Bandiera d’Istituto” all’Istituto Geografico Militare.

All’evento erano presenti il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti e il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello. Tra gli ospiti, tante autorità civili, religiose e militari: il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino e la Vicesindaca di Firenze Alessia Bettini.

autorità presenti

Valori, ideali, amore per la Patria: concetti che sono stati ribaditi in una mattinata in cui Firenze si è ancora sentita più vicina allo storico ente dell'Esercito Italiano che ha visto anche generazioni di soldati di leva, operare, negli anni, sui documenti e sulle carte topografiche. Oggi, invece, quelli schierati erano tutti professionisti delle armi: tutti consapevoli di un grande traguardo raggiunto con il lavoro, la dedizione, l'entusiasmo di personale, civile e militare, in gran parte toscano.

Dopo la benedizione da parte del Cappellano Militare, Don Antonio Di Savino, alla presenza della Madrina, dottoressa Maria Giustina Li Gobbi, la Bandiera è stata consegnata al Generale di Corpo d’Armata Massimo Panizzi, Comandante dell’Istituto Geografico Militare che ha invitato il personale a prestare Giuramento di fronte al Tricolore: un passaggio che ha sancito ufficialmente l’assegnazione del Vessillo all’IGM, Ente dell’Esercito Italiano operante nell’ambito dell’organizzazione operativa e Organo Cartografico di Stato.

La Senatrice Isabella Rauti, riferendosi all’evento, ha evidenziato sul suo profilo Facebook: “Un atto solenne che riconosce il valore di un Reparto dell’Esercito Italiano che da oltre 151 anni opera nel campo delle informazioni geografiche in tutte le sue componenti, da quelle tradizionali a quelle più moderne e tecnologicamente sofisticate”.

Il Generale di Corpo d’Armata Masiello, rivolgendosi al personale civile e militare dell’Istituto, ha rimarcato: “la Bandiera sarà il vostro simbolo di unità e di appartenenza all’Istituto e ne incarnerà i valori più alti e i principi più puri che fanno la differenza nella missione che avete scelto. Una missione intesa quale dovere di essere al servizio che ci accompagna tutta la vita e che condiziona ogni nostra scelta ma che, allo stesso tempo, rappresenta tutta la nostra forza: la forza dell’Esercito quella di essere una famiglia che non lascia nessuno indietro”.

Il Comandante dell'IGM, Generale di Corpo d'Armata Panizzi, ha evidenziato: "un evento, quello odierno, il cui significato e i cui valori si sposano idealmente anche con quelli cari alla città di Firenze, culla dell’Umanesimo e patria del nostro Istituto. Onore, valore militare, tradizioni, identità nazionale, memoria, ricordo dei Caduti. La Bandiera è sintesi mirabile di tutto questo. Ed è bussola del nostro agire.

Oggi il Presidente della Repubblica ci affida questo simbolo fondamentale che unisce idealmente tutti coloro che hanno scritto i quasi 152 anni di storia del nostro Istituto.

Siamo adesso consapevoli che il Giuramento di oggi , consolida il senso di appartenenza che ci è stato tramandato dai nostri predecessori, e comporta l’assunzione di una grande responsabilità. Quella di “Custodire con devozione” e di “Difendere in ogni circostanza”. Parole chiare, impegnative e magnifiche.

Ci dobbiamo rendere conto, infine, che il Giuramento di fronte alla nostra Bandiera deve spingerci ad essere migliori (come professionisti e come persone), perché esso ci promuove custodi della storia e delle innumerevoli vicende personali di chi ci ha preceduto: uomini e donne, civili e militari, che hanno vissuto, lottato e talvolta perso la vita in nome di quei valori: a tutti loro dobbiamo profonda gratitudine."

In chiusura il commosso pensiero a Leonardo Sensitivi e Tiberio Ghelardini, tragicamente scomparsi in un terribile incidente, un anno fa, nell’adempimento del dovere.

Note

La Bandiera è stata concessa con Decreto del Presidente della Repubblica in data 21/02/24 (Gazzetta Ufficiale del 02/04/24) “quale riconoscimento delle funzioni espletate, di preminente interesse per la collettività, nel campo della cartografia ufficiale nazionale, nonché degli eccellenti risultati conseguiti”.