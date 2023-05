Bambina di 6 anni operata a Lucca torna a vedere

Lucca, 25 maggio 2023 – Una bambina di 6 anni è tornata a vedere grazie ad un delicato e complesso intervento chirurgico effettuato all’ospedale di Lucca dal direttore dell’Oculistica del “San Luca” dottor Fausto Trivella e dalla sua equipe.

La piccola, proveniente da altra regione italiana, era affetta da una malformazione craniofacciale che comporta gravi deficit visivi e problemi posturali.

Insieme al primario ha operato in questa occasione la dottoressa Isabella Ghelarducci, formata per effettuare interventi alle palpebre, all’orbita e alle vie lacrimali, che vengono effettuati in poche realtà a livello nazionale ed europeo.

“All’ospedale di Lucca – precisa Trivella - abbiamo già due professioniste in grado di effettuare procedure di questo genere: oltre alla dottoressa Isabella Ghelarducci, c’è anche la dottoressa Laura Cinelli, in un team ormai super-collaudato in questo ambito. Ringrazio tutti i colleghi, il personale infermieristico e dei servizi collegati per la costante disponibilità e professionalità”.

Al “San Luca”, infatti, la squadra dell’Oculistica effettua regolarmente interventi di chirurgia orbito-palpebrale (ricostruttiva, post tumorale, oncologica), con numeri rilevanti, che rafforzano Lucca come punto di riferimento per questo tipo di interventi. Circa il 10% dei pazienti operati, tra l'altro, proviene da fuori regione.

Il dottor Trivella esegue interventi di questo genere fin dal 1984, dopo aver lavorato proprio negli anni 80 a Parigi con due luminari come il professor Paul Tessier e la dottoressa Darina Krastinova e aver collaborato a Lucca con il professor Francesconi ed il dottor Morelli in questa branca iperspecialistica.

Più in generale, l’ospedale San Luca si distingue come centro tra i più importanti della Toscana per la cura di molte patologie dell’occhio, con interventi sul bulbo oculare, di chirurgia vitreo retinica e per glaucoma. Vengono poi eseguiti interventi di trapianto di cornea e, in questo ambito, c’è da evidenziare che Lucca ha un’importante tradizione, legata anche alla presenza della Banca della Cornee, struttura di riferimento regionale.

Da sottolineare anche l’intensa attività ambulatoriale con prestazioni effettuate a Lucca, nella Piana e in Valle del Serchio.