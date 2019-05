Bagno a Ripoli, riaprono "I' Barroccio" e "I' Lanternino"

Domani primi eventi della stagione estiva, che vedrà alternarsi spettacoli e intrattenimenti di ogni tipo. In programma anche laboratori di disegna per bambini

Spettacoli di circo contemporaneo, musica dal vivo, aperitivi sotto le stelle, laboratori di orto in cassetta. Sarà una stagione estiva piena di appuntamenti per tutte le età quella che sta per aprirsi nei giardini ripolesi. Domani, sabato 1 giugno, riaprono i battenti il chiosco “I' Barroccio” al giardino “Nano Campeggi” ai Ponti nel capoluogo e il chiosco “I' Lanternino” al giardino della Resistenza all'Antella. Fino al 20 settembre animeranno i parchi con un calendario fitto di iniziative all'aperto, dalle merende a Km zero ai tornei di burraco, dalle lezioni di yoga sul prato ai concerti.

Per la gestione degli spazi due riconferme: per il terzo anno consecutivo, quello di Bagno a Ripoli sarà curato dall'associazione Giostra della Stella – Palio delle Contrade, quello di Antella dall'associazione di promozione sociale Lanternino.

Entrambe le associazioni, come richiesto espressamente dal bando pubblico del Comune, metteranno in campo proposte culturali e ricreative diversificate, pensate per tutte le fasce della popolazione, con l'obiettivo di promuovere e incentivare le occasioni di socialità, aggregazione sociale, intrattenimento e animazione durante l'estate. I due vincitori installeranno dei piccoli chioschi per l'erogazione di servizi accessori come la somministrazione di alimenti e bevande che al termine della stagione saranno rimossi. Entrambe le attività dovranno inoltre impegnarsi a promuovere una cultura più sana e consapevole del bere, e a somministrare prodotti di filiera corta.

Nella programmazione de “I' Barroccio” ai Ponti (aperto tutti i giorni tranne il martedì dalle 17), baby dance, aperitivi e pic nic al tramonto, merende a Km zero, tombolate, spettacoli di danza, incontri e karaoke, lezioni di zumba e molto altro.

In programma anche laboratori di disegno per bambini ispirate al pittore Silvano Nano Campeggi a cui il giardino è stato recentemente intitolato. Dopo l'apertura ufficiale di domani, domenica 2 giugno festa di inaugurazione con buffet, balli di gruppo per bambini e la performance dell'Allegro Quartetto Borda.

A “I' Lanternino” all'Antella, domani dalle 18 alle 20, buffet di benvenuto e a seguire musica dei “Sinedades” con concerto tropicale a ritmo di samba, bossa nova e tanti brani della tradizione sudamericana. Il chiosco sarà aperto tutti i giorni dalle 16 alle 24. In calendario, spettacoli di giocoleria, laboratori di decoupage, lezioni di yoga, reading e letture per bambini, iniziative musicali e teatrali e relax in un angolo morbido e ombreggiato dove poter gustare merende a base di cocomero, gelati, frappè, spremute e centrifughe preparate con prodotti a Km zero.