Back to the 50's il 17 settembre

Al Ristorante B Roof del Grand Hotel Baglioni

Negli anni ’50 la terrazza del Grand Hotel Baglioni si chiamava Astrolabium Club, era celebre per la splendida vista su Firenze e ospitava serate danzanti, concerti d’orchestra e famosi artisti come Arthur Bennett e Pepè Latini. Nacque allora quella vocazione per l’intrattenimento che continua ancora oggi, e che vogliamo celebrare facendo un tuffo in quel periodo magico. Con la nostra serata “Back to the ’50s”, in programma il prossimo 17 settembre, vi riporteremo nei favolosi anni Cinquanta, tra cocktail d’epoca e un menù degustazione a tema ideato dallo chef Richard Leimer.

E la musica? Una vera e propria chicca: un DJ Set Vintage a cura di Mirco Roppolo, che verrà trasmesso in etere, come una piccola emittente radiofonica d’altri tempi, attraverso apparecchi originali sapientemente disposti nelle terrazze del B-Roof. Sarà dunque l’occasione per ascoltare grandi classici e ammirare una mostra di splendide radio anni ’50, che in Italia conobbero proprio allora un vero momento d’oro.

La serata ha un costo di 50€ a persona. Info & prenotazioni: 055 2358 8965 | info@b-roof.it