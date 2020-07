B Moon Dinner il 16 luglio

Una cena gourmet e una serata speciale tutta dedicata alla magia della Luna in compagnia della vista più bella di Firenze

Sei alla ricerca di un momento romantico? Ecco un’occasione da non perdere, per riprovare l’emozione del primo appuntamento! Il B Roof ti propone una serata dedicata all’ispiratrice di poeti, amanti e sognatori: la Luna.

Il prossimo giovedì 16 luglio una grande luna illuminata fluttuerà sulla terrazza più alta del ristorante per permetterti di scattare la foto che hai sempre desiderato: lo skyline di Firenze con una spettacolare luna piena.

Che sia per curiosità, per godere di un momento insieme al tuo partner o per scattare la foto che non dimenticherai mai, il B-Roof ti aspetta a partire dalle ore 19:30 con musica Lounge e il cocktail creato appositamente per la serata dal Barman Marco Pasquarella: “Moon Dreamer”, che potrete provare solo quella sera.

Seguirà una cena con menù di 4 portate, ideato dall’Executive Chef Richard Leimer, dove la Luna sarà la protagonista di ogni piatto. Il DJ Marco Fiorucci e le note di un musicista live, che si esibirà al sax, saranno la perfetta cornice di una serata imperdibile che terminerà con una danza alla luna.

L’hashtag ufficiale della serata sarà #bmoon da usare per la pubblicazione delle foto sui Social: alle 23 in punto, la foto che avrà ottenuto il maggior numero di like, vincerà un aperitivo per due persone al B Roof!

Per prenotazioni: 055 2358 8965 – 055 2358 8560 | info@b-roof.it