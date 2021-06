Azzurri-Verdi, avviso pubblico per la diretta TV in chiaro

È online l’avviso pubblico per la cessione dei diritti TV per la trasmissione in chiaro sul digitale terrestre, sul territorio della regione Toscana, della diretta della gara del Calcio Storico Fiorentino Azzurri – Verdi in programma sabato 11 settembre.

L’invito a presentare offerte è destinato alle emittenti che abbiano come requisiti, la copertura integrale del territorio della provincia di Firenze e di almeno la metà del rimanente territorio della regione, e una media di “contatti del giorno medio mensile” non inferiore a 50.000 contatti in Toscana.

L’avviso segue il bando che ad aprile scorso ha assegnato alla società Indiana Production Spa i diritti audiovisivi nazionali ed internazionali; la produzione audiovisiva delle immagini delle gare sarà effettuata in via esclusiva da Indiana Production Spa che metterà a disposizione dell’operatore licenziatario locale il segnale contenente le immagini per la trasmissione in diretta.

Le offerte dovranno esser presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Firenze entro le ore 12 del 13 luglio 2021.

Il testo è disponibile a questo indirizzo:

https://affidamenti.comune.fi.it/node/7759

oppure su:

https://cultura.comune.fi.it/index.php/calcio-storico-fiorentino