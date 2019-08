Azzurri, preso il difensore Gazzola. Prima di campionato con la Juve Stabia

Domenica 25 agosto alle ore 18 l'esordio in serie B (arbitra Massimi di Termoli). Ecco tutti i numeri di maglia della stagione 2019-2020

Domenica 25 agosto con inizio alle ore 18 parte il campionato dell'Empoli, tornato in serie B dopo la retrocessione dello scorso campionato. Gli azzurri di Bucchi affronteranno una squadra neopromossa, quella Juve Stabia che in Lega Pro ha fatto faville. Arbitra Massimi di Termoli.

L'ultimo acquisto del club del presidente Corsi si chiama Marcello Gazzola, difensore nato a Borgo Val di Taro il 3 aprile 1985. Cresciuto nelle giovanili del Parma, dopo diverse stagioni a giro per l'Italia nel gennaio del 2012 passa a titolo definitivo al Sassuolo, vestendo la maglia neroverde per 7 campionati, conquistando la promozione in A e le successive salvezze nella massima serie. Nel gennaio del 2018 viene ingaggiato dal Parma, conquistando la promozione in A e la salvezza la passata stagione.

Gazzola ha preso la maglia numero 23. Ma ecco tutti i numeri degli azzurri per la stagione 2019/20:

1 Brignoli Alberto

2 Donati Francesco

3 Maietta Domenico

4 Nikolaou Dimitrios

5 Veseli Frederic

6 Romagnoli Simone

7 Mancuso Leonardo

8 Stulac Leo

9 Moreo Stefano

10 Dezi Jacopo

11 Bajrami Nedim

12 Meli Gabriele

13 Antonelli Luca

14 Andrea Adamoli

15 Fantacci Tommaso

16 Frattesi Davide

17 Zelenkovs Dmitrijs

18 Mraz Samuel

19 Piscopo Kevin

20 La Gumina Antonino

21 Laribi Karim

22 Perucchini Filippo

23 Gazzola Marcello

24 Belardinelli Luca

25 Bandinelli Filippo

26 Jakupovic Arnel

27 Cannavò Kevin

28 Balkovec Yure

28 Ricci Samuele

31 Pirrello Roberto

33 Provedel Ivan